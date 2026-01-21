Sluchátka Sony LinkBuds Clip jsou jako pestrobarevná náušnice s úctyhodnou výdrží

Hledání ideálního balancu mezi kvalitou poslechu a přirozeným vnímáním okolních ruchů může být v dnešním světě tak trochu oříšek. Zatímco většina značek se předhání v tom, kdo nás lépe „odřízne“ od okolního hlukového smogu pomocí aktivního potlačení hluku (ANC), japonské Sony na to jde odjakživa trochu jinak. Ostatně, vzpomeňme na první vlaštovku v podobě původních LinkBuds s otvorem uprostřed. Nyní přichází další evoluční krok v podobě sluchátek Sony LinkBuds Clip.
Novinka sází na specifický design typu „ear cuff“, který víceméně připomíná náušnici. Konstrukce ve tvaru písmene „C“ nezasahuje přímo do zvukovodu, což má přinést mnohem vyšší komfort při celodenním nošení bez pociťování nepříjemného „tlaku“ při delším poslechu. Sluchátka zároveň nijak nebrání společenskému kontaktu: s LinkBuds Clip klidně můžete vést rozhovor nebo sledovat dopravu kolem sebe, aniž byste museli hudbu vypínat nebo sluchátka lovit z uší. Nutno dodat, že díky různým nástavcům v balení si lze „stabilitu“ na ušním boltci přizpůsobit přesně podle preferencí. Jinými slovy tak sluchátka nevypadnou například ani při běhu.
Navzdory otevřené konstrukci se Sony nepustilo do žádných kompromisů v oblasti zvuku. Model LinkBuds Clip má těžit z dlouholetých zkušeností výrobce, které namátkou piloval u své špičkové řady 1000X. Kvalitní zvuk doplňuje technologie DSEE pro vylepšení komprimovaných skladeb a také 360 Reality Audio. Pokud se majitelé ocitnou v hlučném prostředí nádraží, režim Voice Boost vytáhne vokály podcastů do popředí, zatímco funkce Sound Leakage Reduction zajistí, že v tiché kanceláři nebudou nikoho rušit poslechem jejich oblíbeného interpreta. Kromě toho je k dispozici rovněž 10pásmový ekvalizér, který lze přizpůsobit v aplikaci Sony Sound Connect.
Z praktického hlediska potěší úctyhodná výdrž baterie, která v kombinaci s pouzdrem činí až 37 hodin. Pro zapomnětlivé je přesto k dispozici bleskové nabíjení, kdy za pouhé 3 minuty na nabíječce získají hodinu poslechu. Nechybí ani Multipoint Connection pro současné připojení ke dvěma zařízením, potažmo certifikace IPX4, takže ani pot či mírný déšť nepředstavuje problém. LinkBuds Clip budou k dispozici od ledna 2026 v béžové, černé, fialové a zelené barvě za doporučenou maloobchodní cenu 4 999 Kč.