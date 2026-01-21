Zahuštění střední třídy od Motoroly pokračuje. Chystají se modely Moto G67 a G77

Motorola pilně připravuje nové modely pro rok 2026 a opomíjet nebude ani střední třídu, kde se v posledních letech často mísí modely Edge i řady Moto G. Řecký server Insomnia (viz insomnia.gr) přináší informace hned o dvou připravovaných modelech, jmenovitě má jít o Motorolu Moto G67 a Motorolu Moto G77.
Motorola Moto G67
Model Moto G67 se má zařadit spíše mezi cenově dostupnější. Přesto poskytne velký 6,8" AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. O chod mobilu se má postarat procesor Dimensity 6300 od MediaTeku, ale bohužel jen 4GB operační paměť. Úložiště poskytne 128 GB, ale mobil si má poradit i s paměťovými kartami prostřednictvím hybridního slotu, do kterého umístíte buď paměťovku, nebo sekundární nano SIM kartu.
Prostředí zajistí Android 16 a mobil dále má lákat na 50megapixelový hlavní fotoaparát se sekundární ultraširokoúhlým objektivem s 8 megapixely. Baterie by měla mít kapacitu 5 200 mAh a podporovat 30W drátové nabíjení. Z další výbavy zaujme například podpora eSIM či lehce zvýšená odolnost se stupněm krytí IP64.
Motorola Moto G77
Náročnější uživatele zaujme spíše model Moto G77, který ale nabízí vlastně identický 6,8" AMOLED panel s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Počítat můžete s výkonnějším procesorem MediaTek Dimensity 6400 a především 8GB operační pamětí. 128GB interní paměť je rozšiřitelná paměťovými kartami.
Lepší je též hlavní fotoaparát, který by měl mít 108megapixelové rozlišení. sekundární snímač má být opět ultraširokoúhlý s 8 megapixely. Beze změny je baterie s kapacitou 5 200 mAh a podporou 30W nabíjení. Chybět nemá ani lehce zvýšená odolnost (IP64) či podpora eSIM karet.
Prozatím však neznáme ceny ani termín představení zmíněných Motorol. Je však pravděpodobné, že k odhalení dojde velmi brzy,
