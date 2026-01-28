Nová Motorola Moto G77 zvládá paměťovky a vzpomněla si i na jack

Závěr ledna patří Motorole, která se rozhodla evropské trhy oblažit pořádnou dávkou novinek řady Moto G. Nejvýše ze všech představených modelů stanul kousek nazvaný Moto G77, který míří do poctivé střední třídy. Na vzhledu vás zřejmě nic nepřekvapí. S trochou nadsázky totiž můžeme říci, že takto vypadá zcela jakákoliv Motorola, ať stojí 2 nebo 20 tisíc korun. Konstrukce jako taková je lehce odolná, plní vojenský standard MIL STD 810H a dále stupeň krytí IP64. Prach novince nevadí, voda jen v omezeném množství.
Čelní straně vévodí 6,78" Extreme AMOLED panel s 1.5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem 5 000 nitů. Doplňuje jej dvojice stereo reproduktorů a dokonce i 3,5mm jack. O výkon mobilu se stará procesor Dimensity 6400 od MediaTeku spjatý s 8GB, nebo 12GB operační pamětí. Dvojí volba je i v případě úložiště, kde je nabízeno 256 GB, nebo 512 GB. Pokud by vám to přeci jen bylo málo, je připraven slot pro paměťovou kartu. O prostředí se stará nejnovější Android 16 a Motorola slibuje tři velké aktualizace.
V oblasti foto výbavy nabízí Motorola Moto G77 hlavní 108megapixelový snímač, avšak bez optické stabilizace obrazu. Doplňuje jej 8megapixelová ultraširokoúhlý objektiv. Na čelní straně je v průstřelu displeje 32megapixelová čelní kamerka. Na obou stranách pak mobil zvládá záznam 2K videa s maximálně 60 snímky za vteřinu.
Baterie nabízí veskrze průměrnou kapacitu 5 200 mAh a podporuje 30W drátové nabíjení. V další výbavě se nachází podpora sítí 5G nebo třeba čip NFC.
Nová Motorola Moto G77 se bude na českém trhu nabízet za 6 799 Kč.
Technické parametry Motorola Moto G77Kompletní specifikace
|Konstrukce
|167,2 × 77,4 × 7,3 mm, 185 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP64
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 712 × 1 220 px)
|Fotoaparát
|108 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 6400,
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: microSD
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|5 200 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, ?
