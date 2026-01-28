mobilenet.cz na sociálních sítích

Bez 5G a se starým Androidem? Motoroly Moto G17 (Power) to u nás budou mít těžké

Michal Pavlíček
3
Bez 5G a se starým Androidem? Motoroly Moto G17 (Power) to u nás budou mít těžké
Fotografie: Motorola
  • Oba modely jsou osazeny 50megapixelovým hlavním fotoaparátem
  • Varianta Power zaujme baterií s kapacitou 6 000 mAh
  • Výkon obstarává procesor Helio G81 Extreme
  • Česká cena se pohybuje kolem 5 tisíc korun

Méně nároční uživatelé mají mít možnost najít svůj vysněný telefon i v nabídce Motoroly, alespoň tak si to výrobce představuje a pro letošní rok představil novinky Moto G17 a Moto G17 Power. Jde takřka o dvojčata, která se liší jen v několika málo detailech.

Motorola Moto G17 Power

Čelní straně Motoroly Moto G17 a Moto G17 Power dominuje 6,7" IPS panel s Full HD+ rozlišením 60Hz obnovovací frekvencí. Méně nároční však možná spíše ocení stereo reproduktory. Pod kapotou je procesor Helio G81 Extreme od MediaTeku a dále 4GB, nebo 8GB RAM. Na každý pád lze počítat se 128GB nebo 256GB úložištěm. Nechybí ani slot pro až 1TB paměťové karty. Bohužel z nepochopitelných důvodů Motorola nasadila takřka dva roky starý Android 15, což je velká kaňka na kráse.

Záda telefonů nabídnou jen dva fotoaparáty. Hlavní snímač je 50megapixelový a doprovází jej 5megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Záznam videa je umožněn v základním Full HD rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Je nutné počítat, že telefony nepodporují 5G, což je po starém Androidu další vážný nedostatek proti takřka veškeré konkurenci.

Zásadní odlišnost, jak ostatně napovídá název novinek, spočívá v oblasti baterie. Základní Motorola Moto G17 si vystačí s baterií o kapacitě 5 200 mAh a 18W drátovým nabíjením, zatímco Motorola Moto G17 Power poskytne baterii s kapacitou 6 000 mAh a podporou 30W drátového nabíjení.

Obě nové Motoroly se již brzy objeví na českém trhu. Model Moto G17 se na českém trhu bude nabízet za 4 799 Kč, zatímco Moto G17 Power má stanovenou cenu na 5 799 Kč. V obou případech jde ze strany Motoroly o velmi ambiciózní cenovky a novinky to budou mít mezi konkurencí obtížné.

Technické parametry Motorola Moto G17 Power

Kompletní specifikace
Konstrukce165,7 × 76 × 8,2 mm, 201,5 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP64
DisplejTFT IPS, 6,72" (2 400 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
ChipsetMediaTek Helio G81, , GPU: ano
PaměťRAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: microSDXC
Datové funkce5G: ne, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.4, NFC: ne
Operační systémAndroid 15
Akumulátor6 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostleden 2026, 5 799 Kč
tisková zpráva,
Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Starej android vem čert. Ale G81 za skoro 5 tisíc nebo dokonce 6 tisíc? 😃 A absence 5G jako bonus. Toto je odpad, jak vyšitý...
Odpovědět
Frank McIntosh
Frank McIntosh
tohle mají nechat v rozvojových zemích třetího světa a né tu bídu tahat sem 👎
Odpovědět
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Stejně na prd jako A17/5G..
Odpovědět

