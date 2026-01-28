mobilenet.cz na sociálních sítích

Potřebujete velký displej a drátová sluchátka? To vám nabídne Motorola Moto G67
Fotografie: Motorola
  • Mobil se pyšní 6,78" Extreme AMOLED panelem
  • Baterie má kapacitu 5 200 mAh
  • Připraven je procesor Dimensity 6300
  • Česká cena byla stanovena na 5 799 Kč

Do nižší střední třídy posílá Motorola jako první v roce 2026 model Moto G67, který se do značné míry podobá verzi Moto G77, avšak má přeci jen nepatrně horší výbavu. Na druhou stranu jde o volbu pro mnohé uživatele, pro které je klíčový velký displej či možnost si připojit i klasická drátová sluchátka. Ano, na těle mobilu je 3,5mm jack.

Motorola Moto G67

V případě displeje Motorola nasadila 6,78" Extreme AMOLED panel s 1.5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. O jeho ochranu se stará sklíčko Corning Gorilla Glass 7i. O výkon mobilu se stará procesor Dimensity 6300 od MediaTeku spjatý se 4GB, nebo 8GB operační pamětí. Dvojí volba je i v případě úložiště, kde je nabízeno 128 GB, nebo 256 GB. Pokud by vám to přeci jen bylo málo, je připraven slot pro paměťovou kartu. O prostředí se stará nejnovější Android 16 a Motorola slibuje tři velké aktualizace.

Hlavní fotoaparát na zadní straně se pyšní 50megapixelovým rozlišením a světelností f/1.8. Konkrétně se jedná o model Sony LYTIA 600. Sekundární objektiv je ultraširokoúhlý s 8megapixelovým rozlišením. Výčet pak uzavírá čelní fotoaparát s 32 megapixely nacházející se v průstřelu displeje.

Motorola Moto G67

Baterie nabízí veskrze průměrnou kapacitu 5 200 mAh a podporuje 30W drátové nabíjení. V další výbavě se nachází podpora sítí 5G nebo třeba čip NFC. Počítat můžete i s odolností proti pádům, prachu a částečně vodě. Plněn je vojenský standard MIL-STD 810H a stupeň krytí IP64.

Nová Motorola Moto G67 se již brzy objeví na českém trhu, přičemž cena byla stanovena na 5 799 Kč.

Technické parametry Motorola Moto G67

Kompletní specifikace
Konstrukce167,2 × 77,4 × 7,3 mm, 182 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP64
DisplejAMOLED, 6,78" (2 712 × 1 220 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ChipsetMediaTek Dimensity 6300,
PaměťRAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: microSD
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor5 200 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
DostupnostQ1 2026, 5 799 Kč
