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Řada Redmi Note 17 zná datum představení. V základu bude jen jeden zadní fotoaparát

Michal Pavlíček
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Řada Redmi Note 17 zná datum představení. V základu bude jen jeden zadní fotoaparát
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Premiéra pro čínský trh proběhne již 14. července
  • Nové modely mají lákat velkými bateriemi
  • Dojde také ke změně vzhledu zadní strany

Populární řada střední třídy od Xiaomi se dočká svého nástupce. Čínský výrobce oficiálně oznámil (viz weibo.com), že novou generaci Redmi Note 17 představí na domácím trhu již 14. července. Spolu s datem premiéry odhalil také finální design, který dává sbohem dosavadnímu vzhledu a přichází s výraznou proměnou.

Xiaomi Redmi Note 17

Nejvýraznější změnou prošel zadní fotomodul. Xiaomi opustilo vycentrované uspořádání snímačů a přesunulo fotoaparáty do výrazného čtvercového ostrova v levém horním rohu. Telefony dostanou moderní ploché hrany a symetrické tenké rámečky kolem displeje.

Xiaomi Redmi Note 17 ProXiaomi Redmi Note 17 ProXiaomi Redmi Note 17 ProXiaomi Redmi Note 17 Pro
Xiaomi Redmi Note 17 Pro
Xiaomi Redmi Note 17 Pro
Xiaomi Redmi Note 17 Pro
Xiaomi Redmi Note 17 Pro
Na celou obrazovku
Xiaomi Redmi Note 17 Pro

Dle oficiální teaserů bude základní varianta Redmi Note 17 vybavena pouze jedním zadním fotoaparátem s 50megapixelovým rozlišením. Lákadlem má naopak být baterie s kapacitou 9 000 mAh. Mobil by měl mít 6,83" displej a procesor Snapdragon 6 Gen 5.

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Lépe vybavené Redmi Note 17 Pro by mělo mít dva zadní fotoaparáty, přičemž ten hlavní už poskytne 200 megapixelů. Potěší i zvýšená odolnost proti vodě a prachu se stupni krytí IP68 a IP69. Měl by si tak uchovat velkou baterii jako základní model. Je potřeba opětovně připomenout, že 14. července proběhne premiéra pro čínský trh. Globální varianty řady Redmi Note 17 se mohou i poměrně zásadně lišit a na ty si musíme nadále počkat.

weibo.com
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Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Ne, jsou tam dva 50+8MP. Jak klasika tak Pro verze.
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