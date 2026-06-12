Řada Redmi Note 17 zná datum představení. V základu bude jen jeden zadní fotoaparát

Populární řada střední třídy od Xiaomi se dočká svého nástupce. Čínský výrobce oficiálně oznámil (viz weibo.com), že novou generaci Redmi Note 17 představí na domácím trhu již 14. července. Spolu s datem premiéry odhalil také finální design, který dává sbohem dosavadnímu vzhledu a přichází s výraznou proměnou.
Nejvýraznější změnou prošel zadní fotomodul. Xiaomi opustilo vycentrované uspořádání snímačů a přesunulo fotoaparáty do výrazného čtvercového ostrova v levém horním rohu. Telefony dostanou moderní ploché hrany a symetrické tenké rámečky kolem displeje.
Dle oficiální teaserů bude základní varianta Redmi Note 17 vybavena pouze jedním zadním fotoaparátem s 50megapixelovým rozlišením. Lákadlem má naopak být baterie s kapacitou 9 000 mAh. Mobil by měl mít 6,83" displej a procesor Snapdragon 6 Gen 5.
Lépe vybavené Redmi Note 17 Pro by mělo mít dva zadní fotoaparáty, přičemž ten hlavní už poskytne 200 megapixelů. Potěší i zvýšená odolnost proti vodě a prachu se stupni krytí IP68 a IP69. Měl by si tak uchovat velkou baterii jako základní model. Je potřeba opětovně připomenout, že 14. července proběhne premiéra pro čínský trh. Globální varianty řady Redmi Note 17 se mohou i poměrně zásadně lišit a na ty si musíme nadále počkat.
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