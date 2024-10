Za kolik by Apple vykoupil váš iPhone, kdyby měl v Česku Apple Store?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

V posledních letech je zcela běžnou praxí při nákupu nového smartphonu využít různých slevových akcí a speciálních nabídek ze strany výrobce. Mnohdy se jedná o možnost okamžitě snížit cenu nově nakoupeného smartphonu o výkupní cenu vašeho starého zařízení, často navíc se zajímavým výkupním bonusem, s jehož pomocí můžete markantně snížit výslednou cenu. Nemusí se však jednat pouze o značky, jako je Samsung či snad Xiaomi, které jsou u nás vyhlášené bohatou nabídkou různých bonusů, dát starý telefon na protiúčet lze totiž prakticky u nákupu kteréhokoliv nového smartphonu. Právě výkupní cena za staré zařízení je pak velmi důležitým faktorem a ačkoliv je u mnoha obchodů v ČR identická, neboť ji fakticky zastřešuje jedna společnost, může se lišit. S příchodem nové řady iPhonů 16 jsem se proto rozhodl udělat menší srovnání výkupních cen u nás a v Německu.

Rozdíl mezi „běžnou“ výkupní cenou cenou od Applu

Jak zřejmě víte, Apple v České republice již několik let provozuje svůj oficiální internetový obchod, avšak nikoliv obchod kamenný. Na českém trhu sice existuje řada Applem certifikovaných kamenných prodejen, nejedná se však o oficiální Apple Store, který najdeme například v sousedním Německu. S tím se pak pojí také absence možnosti výkupu starého zařízení samotným Applem. Zatímco na německých stránkách Applu můžeme zahlédnout nabídku „Apple Trade In“, na českých (oficiálních) stránkách Applu nikoliv. Otázka je tedy jednoduchá – Za kolik by Apple teoreticky vykoupil váš starý iPhone, kdyby měl v ČR Apple Store a byla by výkupní cena vyšší, než jinde?

Pozn. redakce: pro účely srovnání výkupních cen v německém Apple Storu a Česku jsme použili výkupní ceny nabízené společností Mobil Pohotovost, která se na výkup specializuje a možnost výkupu zprostředkovává také pro další významné obchody, jako je například Alza.cz, Datart a další. Výkupní ceny jsme zjišťovali na stránkách mp.cz a jsou aktuální k 3. říjnu 2024.

Zatímco na českém trhu lze v rámci výkupu vybírat hned z několika kategorií stavu zařízení, v případě Applu jsme na stránkách společnosti nedohledali konkrétní ceny na základě opotřebení. Místo toho zde najdeme „maximální výkupní ceny“, kdy lze předpokládat, že by zařízení mělo být v takřka bezvadném stavu, s maximální kapacitou úložiště a bylo používáno s ochranným pouzdrem a sklem na displeji. Pro účely srovnání jsme vždy v rámci českého výkupu volili kategorii „Lehce opotřebené“ s největším úložištěm, která by měla odpovídat stavu smartphonu používaného s pouzdrem a ochranným sklem.

Pro účely srovnání jsme porovnali výkupní ceny iPhonů, a to loňské řady iPhonů 15 a předloňské řady iPhonů 14. Výkupní cenu vašeho iPhonu (resp. jiného smartphonu) si však pochopitelně můžete rychle sami snadno ověřit na internetu.