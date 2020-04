YouTube začne cenzurovat konspirační videa, která spojují 5G s koronavirem

Zástupci video platformy YouTube pro britský deník The Guardian uvedli, že se v budoucnu více zaměří na konspirační obsah spojující šíření koronaviru s 5G infrastrukturou.

Taková videa údajně nebude možné propagovat a v některých případech, kdy obsah videa dává šíření koronaviru za vinu explicitně 5G sítím, bude docházet přímo k odstranění. Spousta videí rovněž ztratí možnost monetizace a závadný obsah nebude nabízen ve vyhledávání. Na největší video platformě na světě však možná bude ponechán konspirační obsah „na hraně“, ve kterém není explicitně zmiňován koronavirus.

We are aware of inaccurate information being shared online about 5G. There is absolutely no credible evidence of a link between 5G and coronavirus



For COVID-19 advice:



👉NHS https://t.co/EI0XLYsqWE

👉GOVUK https://t.co/aWe30Ayl8X

👉Full Fact research https://t.co/QWYcc4bOEg