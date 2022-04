YouTube TV konečně získává funkci obraz v obraze v systému iOS

YouTube konečně přineslo režim obrazu v obraze pro YouTube TV v systému iOS. Funkce, která je již nějakou dobu pro Android, se zavádí pro zařízení s iOS 15 a novějším, oznámila to společnost na Twitteru.

iPhone & iPad users 🔊



We’re happy to share that picture-in-picture is now rolling out to your iOS 15+ devices. Simply select a video to watch and swipe ⬆️ from the bottom of the screen to return to the device's homepage. The video can scale down and move across your screen.