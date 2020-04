Svatby v době koronavirové? V New Yorku jsou možné přes videohovor

Fotografie: senivpetro (freepik.com)

Celosvětová pandemie nového typu koronaviru uvrhla velkou část obyvatel Země do větší či menší izolace. Omezení běžného života má dopad i na tak běžnou součást našich životů, jako je uzavírání sňatků. Například v České republice to několik týdnů nebylo vůbec možné, nyní to sice lze, ale celé shromáždění je omezené do maximálního počtu 10 osob. Obdobně jsou na tom obyvatelé USA, konkrétně státu New York. Tamní guvernér Andrew Cuomo nyní na svém Twitteru oznámil možnost uzavírání sňatků na dálku prostřednictvím videohovoru.

K tomuto účelu lze využít aplikaci Zoom, kde se může virtuálně sejít až stovka lidí, případně mezi uživateli známější řešení od Applu – FaceTime, kde se lze spojit s až 32 lidmi. Další možností je aplikace Google Duo umožňující videohovor až 12 lidí současně. Andrew Cuomo samozřejmě neříká, že každý musí využít možnosti svatby na dálku, ale uvádí to jako možnost pro ty, kteří nechtějí čekat, až budou restriktivní opatření zrušena.

