YouTube mobilenet.cz: v roce 2020 sledujete nejvíce nové Samsungy a Huawei

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Česká republika je již téměř týden ve stavu, kdy je omezen volný pohyb osob. Mnozí nechodí ani do svého zaměstnání. Vše jde na vrub pandemii koronaviru, která lidi přinutila trávit mnohem více času doma. Vzniká tak čas na konzumaci jakéhokoliv multimediálního obsahu. Dlouhé chvíle doma lze ukrátit i sledováním našeho YouTube kanálu, kde vám přinášímo recenze, ale také pravidelné seriály. Každý týden se můžete těšit na souhrn toho nejpodstatnějšího v rámci mNews a v letošním roce jsme po pauze obnovili také velmi oblíbený seriál Retro, ve kterém jsme naposledy vzpomínali na skládací Nokii 9210i.

Než se podíváme na samotný žebříček 10 nejsledovanějších videí vydaných v období od 1. ledna do 23. března 2020, zkusíme se zaměřit na to, co nám žebříček říká. I rok 2020 pokračuje v nastolených trendech, kdy se největší oblibě těší Samsung a Huawei, tedy dva největší světoví výrobci. Jejich nadvládu se podařilo narušit jen dvěma statečným – Googlu a Xiaomi. Bronzové video připadlo představení nové řady Galaxy S20 ze San Francisca, zatímco těsně pod vrcholem byla recenze chytrých hodinek Watch Magic 2 od Honoru. S velkým náskokem se na prvním místě umístila recenze Samsungu Galaxy S20 Ultra, kterou již za několik týdnů shlédlo přes 41 tisíc z vás, našich diváků.

10. místo

Google Pixel 4 XL – videorecenze

9. místo

Samsung Galaxy A71 má velký displej, průstřel a 4 foťáky

8. místo

Sluchátka Galaxy Buds+ – první pohled

7. místo

Samsung Galaxy S10 Lite – videorecenze

6. místo

Huawei P40 Lite – první pohled

5. místo

Xiaomi Amazfit GTS – videorecenze

4. místo

Samsung Galaxy Z Flip – naživo se skleněným displejem!

3. místo

Tři modely Samsung Galaxy S20 – živě ze San Francisca: krásný displej a obří zoom

2. místo

Honor Watch Magic 2 – videorecenze

1. místo

Samsung Galaxy S20 Ultra – videorecenze