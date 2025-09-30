YouTube Premium vychází vstříc náročným uživatelům: přináší řadu novinek

Google nově oznámil (viz google.com), že YouTube Premium právě přináší řadu vylepšení pro všechny předplatitele, které sjednocují zážitek napříč mobily, desktopem i chytrými televizemi. Inovace se tak týkají přehrávání, ovládání či kvality zvuku.
Jednou z hlavních novinek je vylepšená kvalita zvuku, která slibuje bohatší poslech. Tato funkce je nyní plně dostupná na zařízeních s Androidem a iOS, i když je omezena pouze na oficiální hudební videa a tzv. Art Tracks. Dále se rozšiřuje možnost detailního nastavení rychlosti přehrávání, kterou lze nyní jemně doladit v krocích po 0,05 násobku, a to až do 4×. Tato funkce je nově plně nasazena na mobilních platformách i na webu.
Pro ty, kteří chtějí rychle k věci, je tu funkce Jump Ahead (Přeskočení vpřed), která umožní okamžitý skok na nejdůležitější momenty ve videu. Tato praktická pomůcka je již standardem na telefonech a počítačích a nyní je plně dostupná také na chytrých televizích a herních konzolích.
Výhody Premium se nově vztahují i na krátká videa. Funkce Smart Downloads (Chytrá stažení) pro Shorts, která automaticky ukládá doporučená videa pro offline sledování, je nyní plně dostupná i na iOS. Stejně tak se na iOS plně rozšiřuje režim Obraz v obraze (PiP) pro Shorts, který umožňuje sledovat video v malém okně, zatímco budete na telefonu dělat cokoliv dalšího. Nové funkce se jeví velmi prakticky a lze odhadovat, že je uvítá většina platících uživatelů.