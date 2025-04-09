Jako rodina nebydlíte pohromadě? YouTube si na vás došlápne

Je to běžná praxe u mnoha streamovacích služeb. Vedle cenového plánu pro jednotlivce můžete využít tzv. rodinné předplatné, které vychází cenově výhodněji. Není proto divu, že tato možnost bývá často zneužívána, když se domluví více lidí, kteří rodinu netvoří. V minulosti proti tomu zakročil například Netflix – a tento riskantní krok mu vyšel, když takovíto zákazníci ve většině případů z platformy neodešli, ale zařídili si vlastní předplatné.
Není proto divu, že se k podobnému kroku uchýlil i YouTube. Uživatelé sociální sítě Reddit už si vyměňují své poznatky, že je YouTube začíná obesílat e-mailem v němž upozorňuje, že podle podmínek služby Premium rodinného členství YouTube musí být všichni členové každého rodinného plánu ve stejné domácnosti jako správce skupiny.
Services to be paused in 14 days for different household/country
byu/Dry_Umpire1548 inyoutubepremium
Nejedná se o žádnou změnu, toto pravidlo je v podmínkách služby už delší dobu, ale teď se jej YouTube chystá aktivně vymáhat. Zda-li při tom bude stejně úspěšný jako Netflix, ukáže až čas.
