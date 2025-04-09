mobilenet.cz na sociálních sítích

Jako rodina nebydlíte pohromadě? YouTube si na vás došlápne

Ondřej Pohl
Jako rodina nebydlíte pohromadě? YouTube si na vás došlápne
Fotografie: @stereophototyp
  • Youtube se chystá k podobnému kroku jako Netflix
  • Všichni členové rodinného plánu musejí ve stejné domácnosti jako správce skupiny

Je to běžná praxe u mnoha streamovacích služeb. Vedle cenového plánu pro jednotlivce můžete využít tzv. rodinné předplatné, které vychází cenově výhodněji. Není proto divu, že tato možnost bývá často zneužívána, když se domluví více lidí, kteří rodinu netvoří. V minulosti proti tomu zakročil například Netflix – a tento riskantní krok mu vyšel, když takovíto zákazníci ve většině případů z platformy neodešli, ale zařídili si vlastní předplatné.

Není proto divu, že se k podobnému kroku uchýlil i YouTube. Uživatelé sociální sítě Reddit už si vyměňují své poznatky, že je YouTube začíná obesílat e-mailem v němž upozorňuje, že podle podmínek služby Premium rodinného členství YouTube musí být všichni členové každého rodinného plánu ve stejné domácnosti jako správce skupiny.

Services to be paused in 14 days for different household/country
byu/Dry_Umpire1548 inyoutubepremium

Nejedná se o žádnou změnu, toto pravidlo je v podmínkách služby už delší dobu, ale teď se jej YouTube chystá aktivně vymáhat. Zda-li při tom bude stejně úspěšný jako Netflix, ukáže až čas.

Reddit, tisková zpráva
Lukas Klima
Lukas Klima
Jak to vlastně chtějí zjistit?
Jeremy Eric Nowak
Jeremy Eric Nowak
konkretne u netflixu to resi ne adresou, ale podle wifi, na kterou je prihlasene primarni zarizeni. mame vetsi barak, jak sem byl na sve wifi, rodice na svoji a kazdych 14 dni sem jim musel potvrzovat pristup. a to se nejednalo ani o jinou pripojku. jen za hlavnim routrem byl rozveden interernet po baraku a v prizemi byla jina wifi nez v prvnim patre..
Lukáš QproTest
Lukáš QproTest
Naposledy upraveno: 14:14
Líbí se mi jak jsou na začátku všichni hrozně "friendly", ale jak se splní určité cíle "bum a nasrat všem". Já na ně také seru. Dnes zruším předplatné na MAXu, Spotify jedu s reklamou (zatím to je v pohodě snesitelné). Mám registraci na většině streamovacích platformách a jednou za čas zaplatím měsíc a hned to utnu. Vyzobu a nazdar. Domácí filmotéku mám slušnou a měsíc je dostatek času shlédnout to zajímavé, pauza a o dům dál.
