YouTube rozšiřuje rodičovskou kontrolu pro dospívající

YouTube zavádí nové funkce zaměřené na propojení účtů rodičů a jejich dospívajících dětí, respektive náctiletých (viz blog.youtube). Tato aktualizace rozšiřuje stávající systém dozorovaných účtů, který byl dříve dostupný primárně pro mladší děti, a reaguje na potřebu zvýšeného dohledu nad digitální aktivitou dospívajících.
Nový nástroj umožňuje rodičům v rámci „Centra pro rodinu“ propojit svůj účet s účtem teenagera. Po schválení oběma stranami získají rodiče přehled o aktivitě dítěte, který zahrnuje:
- Aktivita na kanále: Informace o počtu nahraných videí, odebíraných kanálech a zveřejněných komentářích.
- E-mailová upozornění: Rodiče obdrží notifikaci v momentě, kdy teenager nahraje nové video nebo zahájí živé vysílání.
- Sdílený kontext: Cílem není blokovat obsah, ale poskytnout rodičům přehled, který může sloužit jako základ pro diskusi o bezpečném chování na internetu.
Nový nástroj YouTube má být navržen tak, aby respektoval rostoucí nezávislost dospívajících. Rodiče nevidí historii vyhledávání ani soukromou komunikaci. Funkce je dobrovolná a obě strany ji mohou kdykoli zrušit. Tato aktualizace doplňuje stávající bezpečnostní opatření, jako jsou omezení doporučování videí s citlivým obsahem a automatické přestávky u sledování.