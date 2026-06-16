Přijde vám, že je messengerů málo? Zprávy si nyní můžete posílat i skrze YouTube

Zprávy se svými přáteli a rodinnými příslušníky si dnes zřejmě posíláte přes WhatsApp, Telegram nebo rovnou skrze Instagram. To však neznamená, že nemáte výrazně více možností. Zprávy jsou integrovány třeba do Spotify a nově i do aplikace YouTube, jak informují oficiální zdroje (viz blog.youtube).
Funkce sdílení zpráv je aktuálně k dispozici ve 40 zemích světa a mezi nimi figuruje i Česká republika. Abyste funkci mohli využívat, musíte být starší 18 let, mít aktivní kanál na YouTube a současně i nejnovější verzi aplikace YouTube. Podporována jsou zařízení s Androidem, iOS a iPadOS.
Zprávy jsou v aplikaci YouTube poněkud schované, nečekejte nějakou typickou ikonku s obálkou. Vše nyní najdete pod ikonkou zvonečku v pravém horním rohu. Zde uvidíte nejen oznámení, ale právě i zprávy. Zpočátku samozřejmě jen výzvu k zahájení jakéhokoliv chatu. Pokud chcete někomu skrze YouTube psát, je nezbytné mu nejprve odeslat speciální odkaz, který aplikace vygeneruje. Zaslat jej můžete skrze jakýkoliv jiný messenger nebo třeba přes funkci Quick Share.
Posílat lze textové zprávy, emoji a samozřejmě odkazy na jakákoli videa na YouTube, a to včetně Shorts. Naopak nemůžete posílat žádné fotky, obrázky či videa uložená ve vašem zařízení. Konverzaci můžete kdykoliv smazat, ale pouze tzv. z vaší strany. Adresát zprávy nadále uvidí. Uživatele lze také blokovat.