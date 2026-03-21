Větší telefony zpravidla nabídnou také lepší výbavu, často i kvůli limitacím spojeným s fyzickými rozměry. Jednou za čas však dorazí skutečně zajímavě vybavený mobil, který vám navíc neudělá díru do kapsy. Je to Xiaomi 17?
Technické parametry Xiaomi 17Kompletní specifikace
|Konstrukce
|151,1 × 71,8 × 8,1 mm, 191 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|AMOLED, 6,36" (2 656 × 1 200 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB / 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 330 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|únor 2026,
Obsah balení: to, co byste čekali
V krabičce se nachází telefon, manuály, kabel typu USB-C/USB-A, ale také praktické průhledné skořepinové pouzdro. Obsah je tak mírně nadstandardní ve srovnání například s Galaxy S26 a za starší kabel podle mého názoru ono pouzdro stojí, i když nedisponuje magnetickým kroužkem jako třeba u Motoroly Signature.
- praktické pouzdro v balení
- kombinace USB-C/USB-A u kabelu působí v roce 2026 zastarale
- pouzdru chybí magnetický kroužek
Konstrukce a zpracování: co je malé, to je milé
Velkou devízou Xiaomi 17 jsou pochopitelně rozměry. Ne každý totiž prahne po velkém telefonu s hmotností přes 200 gramů. S hmotností 191 gramů, výškou 151 mm a šířkou necelých 72 mm se jedná, na dnešní poměry, o příjemný kompakt, který se bez obtíží vměstná do kapsy saka či kapsy u kalhot.
Pro někoho může být výhodou rovněž design fotomodulu, který je oproti variantě Ultra logicky menší, takže není tak vystouplý (a ani kruhový). Odolnost je stále IP68, což je více než dostačující, zároveň je však nutné zmínit, že stejný výrobce dokáže u levnějších modelů nabídnout dokonce ještě o chlup vyšší ochranu IP69 či další certifikace odolnosti. Zpracování je v každém případě příkladné, tedy hliníkové rámečky, skleněná záda a matná povrchová úprava, což je ideální kombinace. V testované světle modrém provedení tak rozhodně nemusíte mít obavy z toho, že byste na zařízení museli neustále leštit otisky prstů.
Špatně na tom Xiaomi 17 není ani v případě haptické odezvy, ale na pomyslný etalon v podobě iPhonů mu stále trochu schází. Výtku nelze mít k umístění tlačítek na pravém boku, která lze snadno nahmatat a příjemně se tisknou.
- relativně kompaktní
- nijak extra výrazný fotomodul
- vysoká odolnost a prémiové zpracování
- haptika stále nedosahuje špičky trhu
Displej: plochý a povedený
Výrobce vsadil na jistotu, co se úhlopříčky týče, když nasadil 6,3" panel, což je dnešní standard pro kompaktnější vlajkové telefony. Obrazovka je navíc plochá, má příkladně tenké rámečky a samozřejmě využívá moderní technologii LTPO AMOLED. V rámci moderních standardů pak displeji nechybí zhola nic, ať už jde o podporu 120Hz obnovovací frekvence, špičkovou jemnost 460 PPI, jas až 3 500 nitů či podporu HDR i Dolby Vision, které konkurenční Galaxy S26 postrádá.
Pochválit mohu také čtečku otisků prstů ultrazvukového typu, která je velmi přesná, na dobrém místě a problém jí nedělají ani mokré prsty. A přestože výrobce nasadil sklo Xiaomi Shield Glass, jež má nabízet vysokou odolností vůči poškrábání i prasknutí (a navrch přidal folii), přeci jen bych ocenil, kdyby bylo myšleno také na aktuálně populární antireflexní povrchovou úpravu, alespoň v takové míře, jakou můžeme vidět u nejnovějších iPhonů.
- kvalitní plochý panel s tenkými rámečky
- rychlá ultrazvuková čtečka otisků prstů
- sklo nemá schopnost eliminovat odlesky
Zvuk: bez výtek
Xiaomi 17 nabídne až překvapivou kvalitu basové složky a přednesu obecně. Zvuk je na poměry telefonů příjemně hutný, hlasitý a přitom zůstává čistý i při vyšším zatížení.
- čistý a hlasitý stereo zvuk
- solidní podání basů
Výkon hardwaru: na Qualcomm je spolehnutí
Novinka je nepřekvapivě osazena čipem Snapdragon 8 Elite Gen 5, tedy tím nejlepším, co aktuálně Qualcomm vyrábí. Jako každý rok má tak i letos kompaktní vlajkové Xiaomi výkonu na rozdávání a bez problémů na něm můžete rozjet i ty nejnáročnější hry. Potěší také 512GB úložiště UFS 4.1 (případně 256 GB) a více než dostačujících 12 GB RAM.
- brutální výkon čipsetu Snapdragon 8 Elite Gen 5
Výdrž baterie: fenomenální
Kde novinka poráží i většího sourozence s označením Ultra, je kapacita baterie, která se zastavila na hodnotě 6 330 mAh. To je s přihlédnutím k rozměrům a hmotnosti špičková hodnota a pro srovnání – je to o 2 000 mAh více, než nabízí Galaxy S26. Výdrž na nabití je skvělá a dva dny lze zvládnout velmi komfortně, přičemž se lze dostat až na hranici 2,5 až 3 dnů bez velkého omezování. Zejména v terénu během veletrhu MWC jsem sledoval, jak procenta baterie na iPhonu 17 Pro ubývají výrazně rychleji než u Xiaomi 17.
Výrobce navíc neopomněl ani velmi rychlé nabíjení výkonem až 100 W přes kabel a 50 W bezdrátově. V praxi to znamená možnost nabít během půl hodiny cca tři čtvrtě kapacity baterie a ke kompletnímu nabití dojde zhruba za 45 minut. Nechybí ani podpora bezdrátového reverzního nabíjení či drátové obdoby o výkonu 22,5 W.
- nadstandardní kapacita 6 330 mAh
- velmi rychlé 100W nabíjení
- výkonné reverzní nabíjení (drátově i bezdrátově)
- bez podpory magnetického bezdrátového nabíjení
Konektivita: nic nechybí?
V oblasti konektivity Xiaomi 17 rovněž boduje. K dispozici jsou veškeré navigační služby jako GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC či BDS. Nechybí ani Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, infraport či NFC. Dostalo se i na podporu eSIM, avšak technologie UWB (Ultra Wideband) bohužel schází.
- podpora nejnovějších standardů Wi-Fi 7 a BT 6.0
- absence UWB
Fotoaparát: spolehlivý pracant
Xiaomi 17 sice nepředstavuje absolutní vrchol mobilní fotografie jako model Ultra, přesto disponuje velmi schopnou fotovýbavou čítající teleobjektiv, hlavní snímač a ultraširokoúhlý senzor. Ve výsledku nejste nijak zásadně ochuzeni, neboť výsledky, které tato sestava podává, jsou velmi slušné.
|Hlavní fotoaparát
|2,6× Teleobjektiv
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|50 Mpx
|50 Mpx
|50 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.6
|f/2.0
|f/2.4
|f/2.2
|Velikost snímače
|1/1,31"
|1/2,76"
|1/2,88"
|1/2,88"
|Označení snímače
|OmniVision OVX9500
|Samsung ISOCELL JN5
|OmniVision OV50M
|OmniVision OV50M
|Velikost pixelů
|1,2 µm
|0,64 µm
|0,61 µm
|0,61 µm
|Ohnisková vzdálenost
|23 mm
|60 mm
|17 mm
|21 mm
|Typ ostření
|PDAF
|vícesměrové PDAF (min. ostřící vzdálenost 10 cm)
|fixní
|PDAF
|Optická stabilizace
|ano
|ano
|ne
|ne
Stejně jako loni, i letos zůstává jasným favoritem teleobjektiv, který dokáže zachytit velmi pěkné portrétní snímky. Právě 2,6násobný zoom je v mnoha situacích (například v kavárně či restauraci) ideální. Kromě toho umí tento snímač díky ostření ze vzdálenosti 10 centimetrů zajistit také povedené makro snímky. I z toho důvodu nekritizuji absenci automatického ostření u ultraširokoúhlého objektivu, neboť jej zde skvěle supluje právě teleobjektiv.
Samotný ultraširokoúhlý objektiv je pak nejslabší z trojice snímačů a ve zhoršených světelných podmínkách je patrné, že si ne vždy umí poradit. Primární snímač sice není typu 1" jako u modelu Ultra, přesto je relativně velký a dokáže zachytit prokreslené snímky s líbivým barevným podáním a vysokým množstvím detailů. Velmi dobře si vede také v noci. Video lze natáčet až v rozlišení 8K při 30 FPS a těší se velmi slušné stabilizaci.
- celkově kvalitní fotovýbava
- hezké portréty i makro snímky
Software: HyperOS a AI v hlavní roli
V telefonu najdeme nejnovější verzi nadstavby HyperOS postavenou na Androidu 16, kterou doplňuje spousta funkcí AI. Jedná se například o pokročilé úpravy fotografií, velmi přesný přepis textu v českém jazyce či překlad hovorů v reálném čase. Potěší také dlouhá softwarová podpora, konkrétně 6 let bezpečnostních aktualizací a 5 velkých aktualizací OS. Systém funguje svižně, bohužel se však Xiaomi nevyhnulo tradici předinstalovat velké množství zbytečných aplikací typu TikTok či Booking.com. Co lze naopak pochválit, to je bohatý ekosystém a provázanost napříč produkty Xiaomi.
- Android 16
- svižný HyperOS
- užitečné funkce umělé inteligence v češtině
- mnoho předinstalovaného balastu
Zhodnocení
I letos se ukázalo, že kompaktnější vlajková loď od Xiaomi má mnoho co nabídnout, ať už se jedná o fenomenální výdrž, výkon, špičkové zpracování nebo fotovýbavu. Lákavá je také cena, která je ještě zajímavější vzhledem k předprodejním bonusům. Za jedinou výraznější nevýhodu lze považovat systém zbytečně napěchovaný balastem, který by si Xiaomi mohlo po vzoru mnoha ostatních značek odpustit, naštěstí jej lze však odstranit. Jinak se však jedná o skvělý telefon, který lze vřele doporučit k nákupu.
Konkurence
Hlavním konkurentem bude pro mnohé Samsung Galaxy S26, který nabídne srovnatelný výkon, displej i zpracování, fotovýbavou však za Xiaomi 17 výrazně pokulhává, stejně jako v případě baterie. Oba telefony pojí chybějící magnetické nabíjení, avšak Galaxy S26 má trochu navrch v délce softwarové podpory a výrazně menšího množství balastu.
Samsung Galaxy S26 512 GB
|Rozměry
|149,6 × 71,7 × 7,2 mm, 167 g
|Displej
|AMOLED, 6,3" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Exynos 2600,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 300 mAh
Pokud hledáte čistší software a kvalitní fotky, nabízí se Google Pixel 10 Pro. Ten sice ztrácí v rychlosti nabíjení i hrubém výkonu, ale boduje včasnými aktualizacemi a prostředím bez zbytečných aplikací.
Google Pixel 10 Pro 128 GB
|Rozměry
|152,8 × 72 × 8,6 mm, 207 g
|Displej
|OLED, 6,3" (2 856 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Google Tensor G5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 128 GB, ne
|Akumulátor
|4 870 mAh
Za konkurenci lze pochopitelně považovat také iPhone 17 Pro, který je však výrazně dražší. Výhodou iPhonu je bezpochyby podpora technologie MagSafe, pro mnohé nepochybně také ekosystém a absence balastu, v jiných ohledech však za Xiaomi 17 pokulhává (rychlost nabíjení či velikost baterie).
Apple iPhone 17 Pro
|Rozměry
|150 × 71,9 × 8,8 mm, 206 g
|Displej
|OLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19 Pro,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|3 988 mAh
Foto: Ioannis Papadopoulos a Petr Vojtěch, mobilenet.cz
Jinak Xiaomi 17 a Ultra jsou slabé proti konkurenci jako je Vivo a OPPO..
