Xiaomi 17 Ultra představuje spolu s modelem Leica Leitzphone aktuální vrchol fotografického inženýrství čínského výrobce Xiaomi. Novinka je každopádně v mnoha ohledech mimořádně zajímavá.
Technické parametry Xiaomi 17 UltraKompletní specifikace
|Konstrukce
|162,9 × 77,6 × 8,3 mm, 219 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|AMOLED, 6,9" (2 608 × 1 200 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 1 024 GB / 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|únor 2026,
Obsah balení: prostě Xiaomi
V krabičce najdeme pečlivě uložený smartphone, kabel typu USB-C/USB-A a praktické průhledné pouzdro. Škoda jen, že se nejedná o kryt, do kterého by byl integrován magnetický kroužek. Z pohledu kabelu padla volba na starší USB-A, což znamená, že jej nevyužijete například v novějších automobilech.
- praktické pouzdro v balení
- kombinace USB-C/USB-A u kabelu působí v roce 2026 zastarale
- pouzdru chybí magnetický kroužek
Konstrukční zpracování: uhrančivá Starlit Green
I v případě konstrukce je těžké vymyslet něco převratného, obzvlášť s tak masivní fotovýbavou. Vcelku logicky tak na zádech najdeme výrazný fotomodul kruhového tvaru, což má výhody i nevýhody. Telefon se díky jeho velikosti a tvaru na rovných površích prakticky nekývá, zároveň však hrozí o něco větší nebezpečí poškrábání takto exponované plochy.
Výrobce na kruhový fotomodul velmi vkusně navázal netradičně provedenými tlačítky na pravém boku, která jsou rovněž kruhová. Jedná se o velmi pěkný designový prvek, navíc se dobře tisknou, Xiaomi se tak podařilo zajímavě odlišit od konkurence. Chválím také, že se Xiaomi nepustilo do kopírování prvku „Ovládání fotoaparátu“ u iPhonů. Na druhou stranu, obdobu Akčního tlačítka by si telefon této kategorie zasloužil.
Mobil je každopádně pořádný kus hardwaru. V ruce o něm rozhodně budete vědět. Na druhou stranu nijak nevybočuje z řady ostatních vlajkových lodí, a to použitými materiály (hliník a sklo) ani odolností IP68. Je sice paradoxem, že levnější Redmi Note 15 Pro+ 5G nabízí papírově vyšší stupeň ochrany, ale v praxi to ničemu nevadí.
Kde bych naopak ocenil mírné zlepšení, to je oblast haptické odezvy. Ta je velmi slušná, ale stále se nepodařilo plně dorovnat špičkovou haptiku iPhonů, což je škoda vzhledem k tomu, že v mnoha jiných oblastech Xiaomi už Apple poráží na plné čáře. Nakonec musím vyzdvihnout odstín Starlit Green. Zelená se stříbrnými třpytkami vypadá skvěle – působí svěže, elegantně a rozhodně ne zbytečně výrazně.
- uhrančivý design Starlit Green
- originální kruhová ovládací tlačítka
- stabilita na stole díky velkému fotomodulu
- vysoká odolnost a prémiové zpracování
- haptika stále nedosahuje špičky trhu
Displej: jedna radost
Obrazovka je tradičně špičková. To znamená prvotřídní jemnost, naprosto dostatečný maximální jas, tenké rámečky i velmi schopnou ultrazvukovou čtečku otisků prstů. Zajímavé je zmínit nasazení technologie HyperRGB s upraveným uspořádáním subpixelů pro vyšší energetickou efektivitu i kvalitu obrazu.
Panel je zkrátka výborný po všech stránkách a mnohé potěší, že se jedná o zcela rovné sklo. K dispozici je také nová generace Xiaomi Shield Glass 3.0 a nechybí ani z výroby aplikovaná fólie.
- špičkový panel s technologií HyperRGB
- rychlá ultrazvuková čtečka otisků prstů
Zvuk: audiozážitek v kapse
Novinka je vybavena dvojicí reproduktorů, které dokáží zprostředkovat čistý a hlasitý zvukový přednes se solidní basovou složkou. Na Xiaomi 17 Ultra tak můžete pohodlně sledovat videa i hrát hry, přičemž telefon zastoupí i menší přenosný reproduktor. Bezproblémová je rovněž kvalita hovorů.
- čistý a hlasitý stereo zvuk
- solidní podání basů
Výkon hardwaru: jen to nejlepší
Nikoho zřejmě nepřekvapí, že letošní vlajková loď disponuje nejvýkonnějším čipem současnosti z dílny Qualcommu. Nejde jen o obří množství bodů v benchmarcích, ale především o plynulost při hraní nejnáročnějších her či natáčení videa v 8K. Snapdragon 8 Elite Gen 5 doplňuje 16 GB RAM LPDDR5X a 512GB úložiště UFS 4.1. Absence slotu pro paměťové karty tak vůbec nevadí a množství RAM je zárukou, že i budoucí funkce AI poběží bez zaváhání.
Možná ještě důležitější než hrubý výkon je pak fakt, jak se mobil nezahřívá v zátěži. Zahřívání totiž zůstává na rozumné úrovni i při dlouhodobých náročných aktivitách.
- brutální výkon čipsetu Snapdragon 8 Elite Gen 5
- velkorysá porce 16 GB RAM
- bezproblémové chlazení v zátěži
Výdrž baterie: dva dny s přehledem
Zajímavostí je o něco menší baterie než u kompaktnějšího modelu Xiaomi 17, což je daň za rozměrnější fotovýbavu. Kapacita 6 000 mAh je přesto v porovnání s konkurencí nadstandardní a při běžném používání telefon s přehledem zvládne dva dny na nabití. Díky podpoře 90W drátového nabíjení se na 75 % kapacity dostanete za 31 minut, plné nabití trvá jen o 13 minut déle. To jsou skvělé výsledky. Podporováno je ale také 50W bezdrátové nabíjení, reverzní bezdrátové doplňování energie výkonem 10 W a případně i přes kabel až 22,5 W.
- nadstandardní kapacita 6 000 mAh
- velmi rychlé 90W nabíjení
- výkonné reverzní nabíjení (drátově i bezdrátově)
Konektivita: téměř se vším všudy
V oblasti konektivity Xiaomi 17 Ultra rovněž boduje. K dispozici jsou veškeré navigační služby jako GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC či BDS, ale nechybí ani Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, infraport či NFC. Dostalo se i na podporu eSIM, avšak technologie UWB (Ultra Wideband) bohužel schází.
- podpora nejnovějších standardů Wi-Fi 7 a BT 6.0
- absence UWB
Fotoaparát: variabilní teleobjektiv a mnoho dalšího
Fotovýbavu jsme rozebírali již v několika samostatných článcích a parametry napovídají, že máme co do činění s jedním z nejlépe vybavených fotomobilů historie.
|50Mpx primární snímač
|50Mpx ultraširokoúhlý objektiv
|200Mpx teleobjektiv (3,2× až 4,3×)
|50Mpx selfie kamerka
|Světelnost objektivu
|f/1.67
|f/2.2
|f/2.39 až f/2.96
|f/2.2
|Velikost senzoru
|typu 1"
|1/2,76"
|1/1,4"
|1/2,88"
|Označení senzoru
|Light Fusion 1050L (OmniVision OVX10500)
|Samsung ISOCELL JN5
|Samsung ISOCELL HPE
|OmniVision OV50M
|Ohnisko/rozsah
|23 mm
|14 stupňů
|75 až 100 mm
|21 mm
|Velikost pixelů
|1,6 µm
|0,64 µm
|0,56 µm
|0,61 µm
|Typ stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|optická stabilizace
|bez stabilizace
|Typ ostření
|vícesměrové PDAF, Laser AF
|vícesměrové PDAF
|PDAF
|automatické ostření
Výsledky jsou zkrátka parádní – barevně věrné snímky plné detailů a ideálně nastavený kontrast. Technologie LOFIC a spolupráce s firmou Leica dělají z tohoto zařízení ultimátní stroj do všech podmínek. Noční portréty jsou ukázkou toho, jak schopné toto zařízení je. Stejně tak uchvátí denní fotografie krajiny i architektury. Pouze při focení maker je nutné počítat s tím, že ostřící vzdálenost je přibližně 30 cm. Nemůžete tedy jít k objektu tak blízko, což však může být například u focení hmyzu výhodou.
Fotoaplikace je pak svižná a obsahuje specifické režimy Leica . Video v rozlišení 8K při 30 FPS nabídne špičkovou kvalitu, stabilizaci i rychlé přeostřování.
- špičkový 1" hlavní snímač s technologií LOFIC
- neuvěřitelně detailní 200Mpx teleobjektiv
- perfektní noční portréty
- delší minimální ostřící vzdálenost (30 cm)
Software: HyperOS a AI v hlavní roli
V telefonu najdeme nejnovější verzi nadstavby HyperOS postavenou na Androidu 16, kterou doplňuje spousta funkcí AI. Jedná se například o pokročilé úpravy fotografií, velmi přesný přepis textu v českém jazyce či překlad hovorů v reálném čase. Potěší také dlouhá softwarová podpora (ačkoliv ne nejlepší v dané třídě), a to 6 let bezpečnostních aktualizací a 5 velkých aktualizací OS. Systém funguje svižně, bohužel se však Xiaomi nevyhnulo tradici předinstalovat velké množství zbytečných aplikací typu TikTok či Booking.com, co lze naopak pochválit, je bohatý ekosystém, respektive provázanost napříč Xiaomi produkty, a to včetně elektromobilu.
- Android 16
- svižný HyperOS
- užitečné funkce umělé inteligence v češtině
- mnoho předinstalovaného balastu
Zhodnocení
Xiaomi 17 Ultra je skvěle vybavená vlajková loď, které lze vytknout jen málo. Absence UWB sice může někoho zaskočit, ale pro průměrného uživatele nejde o klíčovou technologii. Osobně bych nejvíc uvítal „čistku“ v systému, který by se mohl více přiblížit čistšímu pojetí u iPhonů a Pixelů. Ve všech ostatních kategoriích, ať už jde o fotovýbavu, výdrž nebo displej, zkrátka není co vytknout. Xiaomi 17 Ultra je také velmi hezký telefon s precizním dílenským zpracováním.
Konkurence
Hlavním soupeřem je bezpochyby Samsung Galaxy S26 Ultra. Ten kontruje přítomností S Pen, Xiaomi však vítězí v rychlosti nabíjení a díky technologii LOFIC nabízí o něco přirozenější dynamický rozsah u fotografií.
Samsung Galaxy S26 Ultra
|Rozměry
|163,6 × 78,1 × 7,9 mm, 214 g
|Displej
|AMOLED, 6,9" (3 120 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Snapdragon 8 Gen 5 Elite for Galaxy,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 1 024 GB / 512 GB / 256 GB, ne
|Akumulátor
|5 000 mAh
Pokud hledáte čistší software a kvalitní fotky, nabízí se Google Pixel 10 Pro XL. Ten sice ztrácí v rychlosti nabíjení i hrubém výkonu, ale boduje včasnými aktualizacemi a prostředím bez zbytečných aplikací.
Google Pixel 10 Pro XL 1 TB
|Rozměry
|162,8 × 76,6 × 8,5 mm, 232 g
|Displej
|OLED, 6,8" (2 992 × 1 344 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Google Tensor G5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GB, ne
|Akumulátor
|5 200 mAh
Foto: Ioannis Papadopoulos a Petr Vojtěch, mobilenet.cz
Sony má variabilní ohnisko 85-170mm, bohužel na malém senzoru 1/3.5". Na druhou stranu je dobré vědět že pri současném rozměru modulu teleobjektivu a jeho pozici v telefonu u Xiaomi 17 Ultra, je možné zasadit do telefonů modul 85-170mm se senzorem 1/1.95" pokud bude u kraje telefonu ne vestředu, či alespoň něco kolem 1/2.55" a problém s rozměry nebude vůbec.
