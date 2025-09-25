mobilenet.cz na sociálních sítích

Xiaomi Open Wear Stereo Pro: Poslech bez kompromisů a v pohodlí

Michal Pavlíček
Fotografie: Xiaomi
  • Sluchátka kladou důraz na styl a pohodlné nošení
  • Výdrž se šplhá k 45 hodinám
  • Česká cena činí 3 899 Kč

Xiaomi představilo Open Wear Stereo Pro, sluchátka, která nově definují zážitek z poslechu s otevřenou konstrukcí. Jejich hlavním cílem je poskytnout špičkový zvukový projev s naprostým pohodlím i při celodenním nošení.

Xiaomi Open Wear Stereo Pro

Základem sluchátek je lehký a ergonomický design s trojbodovou oporou a náušníky vykloněnými směrem ven. Toto řešení rovnoměrně rozkládá tlak, čímž výrazně snižuje únavu uší během dlouhých poslechových seancí. Flexibilní titanový drát s pamětí se přirozeně přizpůsobí tvaru ucha a zajišťuje stabilní a pevné uchycení, které drží i při sportovních aktivitách či cestování. Kompaktní magnetické pouzdro zajišťuje snadnou přenositelnost a prodlužuje dobu poslechu.

Sluchátka jsou připravena na skutečně dlouhý poslech. Na jedno nabití vydrží hrát až 8,5 hodiny a s pouzdrem se tato doba prodlouží na úctyhodných 45 hodin. Díky podpoře rychlého nabíjení získáte až 2 hodiny poslechu již po pouhých 10 minutách nabíjení.

Xiaomi Open Wear Stereo Pro

Kvalita zvuku je zajištěna systémem více měničů, který má vytvářet vyvážený a bohatý projev s čistými výškami i důrazem na hloubky a je tak vhodný pro jakýkoliv hudební žánr, filmy i hry. Sluchátka se pyšní certifikací Hi-Res Audio Wireless s kodekem LDAC.

Xiaomi Open Wear Stereo Pro

Nová bezdrátová sluchátka Xiaomi Oper Wear Stereo Pro se již na českém trhu nabízejí, a to za 3 899 Kč.

tisková zpráva,
Martin Jeřábek
Jinak Xiaomi 17 série už oficiálně vyšla v Číně.
