Xiaomi Open Wear Stereo Pro: Poslech bez kompromisů a v pohodlí

Xiaomi představilo Open Wear Stereo Pro, sluchátka, která nově definují zážitek z poslechu s otevřenou konstrukcí. Jejich hlavním cílem je poskytnout špičkový zvukový projev s naprostým pohodlím i při celodenním nošení.
Základem sluchátek je lehký a ergonomický design s trojbodovou oporou a náušníky vykloněnými směrem ven. Toto řešení rovnoměrně rozkládá tlak, čímž výrazně snižuje únavu uší během dlouhých poslechových seancí. Flexibilní titanový drát s pamětí se přirozeně přizpůsobí tvaru ucha a zajišťuje stabilní a pevné uchycení, které drží i při sportovních aktivitách či cestování. Kompaktní magnetické pouzdro zajišťuje snadnou přenositelnost a prodlužuje dobu poslechu.
Sluchátka jsou připravena na skutečně dlouhý poslech. Na jedno nabití vydrží hrát až 8,5 hodiny a s pouzdrem se tato doba prodlouží na úctyhodných 45 hodin. Díky podpoře rychlého nabíjení získáte až 2 hodiny poslechu již po pouhých 10 minutách nabíjení.
Kvalita zvuku je zajištěna systémem více měničů, který má vytvářet vyvážený a bohatý projev s čistými výškami i důrazem na hloubky a je tak vhodný pro jakýkoliv hudební žánr, filmy i hry. Sluchátka se pyšní certifikací Hi-Res Audio Wireless s kodekem LDAC.
Nová bezdrátová sluchátka Xiaomi Oper Wear Stereo Pro se již na českém trhu nabízejí, a to za 3 899 Kč.
