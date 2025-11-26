Vyzkoušeli jsme sluchátka Loewe za 34 tisíc Kč, skvěle hrají i vypadají

Trh s bezdrátovými sluchátka praská ve švech a velké popularitě se těší také sluchátka uzavřené konstrukce. Samostatnou kategorií jsou pak sluchátka prémiová, kde je horkou novinkou model Loewe Leo, který na českém trhu nabízí společnost BaSys.
Prémiová konstrukce, špičkový zvuk
Loewe Leo lze na českém trhu pořídit za 33 990 Kč, čímž snadno „trumfnou“ Apple AirPods Max a také mnohé další (relativně) drahé modely. Samozřejmě existuje také cenová kategorie sluchátek, která jsou ještě „jinde“, v rámci nabídky bezdrátových však Loewe Leo zaručeně patří k jedněm z těch dražších, ale má to svůj dobrý důvod. Značka Loewe, o jejímž televizoru se zadní panel je vyroben z betonu s 70% obsahem přírodního kamene, se můžete dočíst na fzone.cz (viz fzone.cz), se řadí mezi prémiové výrobce a chlubí se třeba i tím, že nejen k návrhu, ale také k výrobě dochází v Německu. Zajímavý je také laserový miniprojektor či kávovar, jenž může sloužit kromě své primární funkce zároveň také jako velmi stylový doplněk domácnosti.
Samotná sluchátka Loewe Leo mají hliníkové šasi a někomu se na první pohled mohou zdát se svými 360 gramy spíše těžší. Ve srovnání s Dyson OnTrac (451 gramů) však působí značně lehčím dojmem. Na hlavě pak sedí velmi dobře a jsou pohodlná i díky špičkovému vyvážení. Samozřejmostí jsou vyměnitelné náušníky, které na konstrukci přidržují magnety. Jako ovládací prvky pak slouží dva otočné prvky, kdy jedno kolečko slouží typicky pro úpravu hlasitosti, druhé pro navigaci obsahem. Jedná se o velmi pohodlné a jistější řešení než například klouzání po dotykové ploše v naději, že budou všechna gesta zaznamenána se 100% správností.
Sluchátka jsme si mohli poslechnou jen na chvíli (v propojení s iPhonem a využitím aplikace Tidal), dojmy ze zvuku jsou přesto nadšené. Leo disponuje 50mm měniči a na několika hudebních žánrech jsme si mohli během pár minut užít precizní vykreslení všech instrumentů, celkovou sytost zvuku a tak akorát hutné, přesto velmi přesné basy. V rámci podporovaných kodeků výrobce uvádí AAC, LC3, LC3+ a SBC. K dispozici je také ANC i transparentní režim a velmi pěkně zpracovaná mobilní aplikace s podporou AI a podrobného nastavení.
