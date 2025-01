Xiaomi má nová stylová sluchátka. Jak se vám líbí Redmi Buds 6 (Pro)?

Fotografie: Xiaomi

Xiaomi dnes na český trh uvedlo pět nových telefonů řady Redmi Note 14, o kterých jsme již podrobně informovali. Kromě nich představilo i dvě novinky ze světa sluchátek: Redmi Buds 6 a Redmi Buds 6 Pro.

Redmi Buds 6

Nová sluchátka Redmi Buds 6 zaujmou moderním designem a kvalitním zvukovým podáním. Disponují technologií aktivního potlačení hluku (ANC), která dokáže účinně eliminovat okolní ruchy až do 49 dB v šířce pásma 2 kHz. Díky tomu si hudbu vychutnáte i v hlučnějším prostředí, jako je jemný déšť, ruch ulic nebo zvuk klávesnice. Duální systém měničů slibuje bohatý a detailní zvuk, přičemž různé režimy ANC i adaptivní transparentní režim se přizpůsobí aktuálním podmínkám.

Sluchátka jsou vybavena dvojicí mikrofonů s umělou inteligencí, která redukuje okolní šum i vítr o rychlosti až 9 m/s. Výdrž sluchátek je až 10 hodin na jedno nabití, s nabíjecím pouzdrem se dostanete až na 42 hodin. Redmi Buds 6 budou k dispozici v barvách Cloud White, Night Black a Coral Green. Česká cena zatím nebyla oznámena.

Redmi Buds 6 Pro

Pro náročnější uživatele přichází model Redmi Buds 6 Pro, který nabízí ještě vyšší kvalitu zvuku. Trojice koaxiálních měničů s certifikací Hi-Res Audio Wireless kombinuje dva vysokofrekvenční PZT měniče a 11mm měnič s titanovou membránou. Tato kombinace přináší bohatý zvuk s výraznými basy a čistými výškami.

Sluchátka podporují prostorový zvuk s možností přizpůsobení režimů, včetně sledování pohybu hlavy. Tato funkce se hodí při sledování videí, hraní her nebo poslechu hudby a zvyšuje pocit ponoření do obsahu. ANC zde dosahuje potlačení až 55 dB v širokém rozsahu frekvencí do 4 kHz. Ve srovnání s předchozím modelem je o 14 % účinnější, což oceníte zejména venku.

Zvuk si můžete přizpůsobit díky čtyřem přednastaveným ekvalizérům nebo vytvořit vlastní. Výdrž na jedno nabití činí až 9,5 hodiny, s pouzdrem dosáhne celková výdrž až 36 hodin.

Redmi Buds 6 Pro budou dostupné ve třech barevných provedeních – Glacier White, Space Black a Lavender Purple. Přesná dostupnost a česká cena zatím nebyly oznámeny.