Xiaomi Black Shark 3 5G by se mohl stát prvním smartphonem s 16 GB RAM

Herní smartphony Black Shark od Xiaomi se u hráčů dočkaly skvělé odezvy, a tak není divu, že výrobce chystá představit další modely. Brzký příchod novinky s názvem Xiaomi Black Shark 3 5G potvrzuje rovněž nedávno udělená certifikace od čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií.

Theoretically it should be the World's First Phone with 16GB RAM. But let's wait for the official announcement🙃https://t.co/EyUmt2xDOo