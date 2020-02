Uživatelé Androidu si budou moci zahrát hry ještě předtím, než se stáhnou

Hraní her na smartphonech každoročně stoupá na popularitě, a tak není divu, že se této oblasti hojně věnují i vývojáři mobilních operačních systémů. Google proto připravuje zajímavou novinku, která bude umožňovat hraní her ještě předtím, než se do telefonu plně stáhnou. Podobná funkce je například k dispozici na herní konzoli PlayStation 4, kde lze rovněž hrát hry zatímco se stahují.

Google’s new Incremental File System may let you play big Android games before they’re fully downloaded https://t.co/lf7JY42GSm — XDA Developers (@xdadevelopers) February 17, 2020

Podle dokumentace zveřejněné Googlem se bude jednat o takzvaný inkrementální souborový systém, který představuje „speciální linuxový virtuální souborový systém, který umožňuje spuštění programu, zatímco se jeho binární a zdrojové soubory stahují přes síť nebo USB.“

XDA-developers.com uvádí, že by se tato funkce pravděpodobně měla objevit až s příchodem Androidu 12, jenž má být představen v příštím roce.