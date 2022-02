Xiaomi 12 Ultra bude nabité za několik málo minut

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Xiaomi již základní modely řady 12 představilo, ale nikoliv globálně. Na svůj debut čeká také možný vrcholný model Xiaomi 12 Ultra, o kterém nyní unikají informace skrze weibo.com. Dozvídáme se, že kapacita baterie bude 4 860 mAh, zásadní je ale především podpora 120W drátového nabíjení. V tomto ohledu půjde o návrat, neboť identický výkon nabízelo již předloni Xiaomi Mi 10 Ultra. Lze odhadovat, že nabití celé baterie zabere méně než 20 minut.

Displej by měl dodávat Samsung, přičemž by se mělo jednat o AMOLED panel s rozlišením 1440p. Očekávat můžeme i vysokou obnovovací frekvenci. Hlavní fotoaparáty se nemají příliš lišit od Mi 11 Ultra, pouze přibude logo Leica. Hlavní snímač by měl mít 50megapixelové rozlišení, ultraširokoúhlý objektiv 48 megapixelů a nakonec teleobjektiv 48 megapixelů.

Prozatím není znám termín představení ani další části výbavy. Na vše si tak ještě budeme muset nějaký čas počkat.