OnePlus a Hasselblad zahajují spolupráci s příslibem špičkových fotoaparátů

Značka OnePlus oficiálně oznámila tříleté partnerství s legendárním výrobcem fotoaparátů Hasselblad. Předmětem spolupráce bude společný vývoj nové generace kamerových systémů pro další vlajkové smartphony OnePlus. Obě společnosti přitom již spolupracovaly na vylepšeném kamerovém systému – Hasselblad Camera for Mobile – pro novou řadu OnePlus 9, která bude uvedena na trh 23. března. Kromě toho společnost OnePlus ohlásila plány investovat v příštích třech letech více než 3,3 miliardy korun do dalšího rozšiřování možností mobilního zobrazování.

„Pro OnePlus byl vždy nejdůležitější prémiový uživatelský zážitek. Počínaje rokem 2021 zlepšujeme možnosti a vlastnosti fotoaparátů našich smartphonů s podporou skutečně legendárního partnera, společnosti Hasselblad,“ uvedl Pete Lau, zakladatel a generální ředitel společnosti OnePlus. „Díky špičkovému hardwarovému a výpočetnímu výkonu OnePlus a bohatým znalostem Hasselblad v tradiční fotografii jsem přesvědčen, že řada OnePlus 9 bude velkým skokem vpřed a nabídneme prémiový vlajkový fotoaparát.“

„Hasselblad věří v sílu obrazů a naším posláním je i nadále posouvat hranice zobrazovacích technologií. Proto jsme se rozhodli spolupracovat s OnePlus, inovativní společností, která sdílí stejnou vizi a vášeň pro technologie. Doufáme, že díky tomuto partnerství předáme více lidem ikonický design a vynikající kvalitu obrazu společnosti Hasselblad spolu s vášní pro fotografii,“ řekl Jon Diele, viceprezident společnosti Hasselblad.

Hasselblad Camera for Mobile: nová generace kamerových systémů OnePlus

Již 80 let je společnost Hasselblad průkopníkem v oblasti výkonných kamer, díky čemuž se stala uznávanou světovou jedničkou v oblasti digitálních středoformátových fotoaparátů a objektivů. Její produkty jsou proslulé špičkovou kvalitou obrazu, skandinávským designem a precizní mechanikou. Proto si získaly důvěru řady nejuznávanějších světových fotografů a zachytily některé z nejznámějších záběrů – včetně prvních kroků člověka na Měsíci.

Nyní budou společnosti OnePlus a Hasselblad úzce spolupracovat v oblasti výzkumu a vývoje, a to na vylepšení kamerových systémů pro budoucí smartphony OnePlus. Prvním výsledkem spolupráce je již řada OnePlus 9. Partnerství se bude v příštích třech letech neustále rozvíjet, počínaje vylepšeními softwaru, včetně ladění barev a kalibrace senzorů, a v budoucnu se rozšíří do dalších dimenzí. Obě strany budou společně definovat technologické standardy, vyvíjet inovativní zobrazovací technologie, tedy nadále zlepšovat Hasselblad Camera for Mobile.

Hasselblad Pro Mode nabízí jako první vynikající kalibraci snímače Hasselblad u smartphonu.

Prvním a technicky nejnáročnějším výsledkem této kooperace je pokročilá kalibrace barev. Po měsících důkladného ověřování a dolaďování obě firmy společně vyvinuly nové barevné řešení – Natural Color Calibration with Hasselblad. Cílem bylo přinést na fotografie pořízené vlajkovými fotoaparáty OnePlus přesné a přirozeně vypadající barvy. Toto řešení bude sloužit jako nový standard pro barevnou kalibraci i u budoucích smartphonů OnePlus.

Nový Hasselblad Pro Mode nabízí jako první vynikající kalibraci snímače Hasselblad u smartphonu. Díky ní získáme přesné a přirozené barvy a pevný základ pro následné úpravy. Tento nový režim byl přepracován s novým uživatelským rozhraním založeným na softwaru pro zpracování obrazu Hasselblad, a uživatelům poskytne autentický vzhled a dojem. Umožňuje také nebývalou míru kontroly pro profesionální fotografy, kteří potřebují doladit své fotografie, se schopností upravovat ISO, zaostření, expoziční časy, vyvážení bílé a další. Uživatelé mohou také použít 12bitový formát RAW pro ještě bohatší barvy a vyšší dynamický rozsah.

Strategická investice: dlouhodobá podpora cesty k pokročilé mobilní fotografii

Kromě společného vývoje Hasselblad Camera for Mobile na budoucích vlajkových smartphonech OnePlus se obě společnosti rovněž pustí do tříleté strategie dalšího zlepšování schopností fotoaparátu. Tato investice půjde do řady oblastí, mimo jiné:

Dalšího rozvoje čtyř hlavních laboratoří pro výzkum a vývoj po celém světě, včetně dvou inovativních zobrazovacích laboratoří v USA a Japonsku.

Vývoje nových průkopnických oblastí zobrazování u chytrých telefonů, jako je panoramatický fotoaparát se 140stupňovým zorným polem, technologie T-lens pro bleskově rychlé ostření v přední kameře a free-form lens. Tento typ čoček bude poprvé uplatněn u řady OnePlus 9 a prakticky eliminuje zkreslení okrajů u ultraširokých záběrů.

Spuštění řady OnePlus 9

Řada OnePlus 9 bude používat Sony IMX789 jako největší a nejpokročilejší snímač hlavního fotoaparátu, jaký kdy v zařízení OnePlus byl. S 12bitovým formátem RAW bude výsledek až 64krát barevnější než dříve, bude obsahovat dynamičtější a zářivější barvy, takže profesionálním fotografům poskytne více prostoru pro další úpravy. Hasselblad Camera for Mobile také nabídne vylepšené nahrávání videa HDR, stejně jako podporu pro snímání videa 4K 120 FPS a 8K 30 FPS.