Vivo X60 Pro 5G s kamerovým systémem Zeiss vstupuje na evropský trh

Vivo na evropském trhu oficiálně představilo vlajkový smartphone X60 Pro 5G. Nový člen řady X je vybaven kamerovým systémem, který byl vytvořen ve spolupráci se společností Zeiss a jedná se o vůbec první model výrobce uvedený na trh v rámci strategického partnerství mezi společnostmi Vivo a Zeiss, které bylo oznámeno v prosinci 2020.

Vivo X60 Pro 5G má tři zadní fotoaparáty: 48Mpx hlavní snímač spárovaný s 13Mpx širokoúhlým objektivem a 13Mpx portrétový objektiv. Přední kamera disponuje 32Mpx fotoaparátem. Kromě technických vylepšení, jako je zdokonalení gimbalu, byl optimalizován také software. X60 Pro, jako součást společně vytvořeného kamerového systému Zeiss, umožňuje pořizovat ostré portréty s efektem bokeh díky nově vytvořenému stylu Zeiss Biotar Portrait Style.

Vivo X60 Pro je vybaven novým stabilizačním systémem Gimbal 2.0, které vylepšuje čtyřosou stabilizaci pro pořizování statických snímků. Zároveň přidává pětiosý stabilizační systém videa, který spotřebitelům umožňuje pořizovat jasné snímky objektů v pohybu s vyšší přesností. V kombinaci s objektivem s clonou f/1.48 a inovativním AI algoritmem redukce šumu pomáhá funkce Extreme Night Vision 2.0 uživatelům pořizovat detaily při slabém osvětlení jediným kliknutím a zaznamenávat detailní noční snímky. Funkce Super Night Portrait pro fotografie v protisvětle navíc rozjasní objekt, aniž by přeexponovala pozadí, zatímco režim Panorama Night Mode výrazně zlepšuje jas a čistotu panoramatických spojů ve scénách s nízkým osvětlením.

Professional grade cameras at your fingertips. We co-engineered the X60 Pro with @ZEISSLenses to bring you the best in a smartphone with the best in photography experience. Stay tuned!#vivoEurope #PhotographyRedefined #vivoXseries pic.twitter.com/Jyv3swFZF5