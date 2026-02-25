mobilenet.cz na sociálních sítích

Xiaomi 18 Pro Max má být prošpikován nejmodernější výbavou

Michal Pavlíček
1
Xiaomi 18 Pro Max má být prošpikován nejmodernější výbavou
Fotografie: Xiaomi
  • Výkon má telefonu dodávat procesor Snapdragon 8 Elite Gen 6
  • Potěší velký 6,9" LTPO OLED displej

Zatímco se trh stále sžívá s loňskými modely, čerstvý únik od informátora Digital Chat Station (viz weibo.com) poodhaluje specifikace budoucího krále portfolia čínského výrobce, kterým bude Xiaomi 18 Pro Max. Připravovaná vlajková loď má ambici posunout hranice mobilní fotografie i výkonu na zcela novou úroveň.

Xiaomi 17 Pro Max
Současný model Xiaomi 17 Pro Max

Dominantou zařízení bude obří 6,9" LTPO OLED panel s jemným rozlišením a variabilní frekvencí. Zaujmout mají extrémně tenké rámečky, údajně teční než na současném modelu 17 Pro Max. Jas displeje se bude moci snížit až na hodnotu 1 nitu. Pod kapotou má tikat nová generace procesoru Snapdragon 8 Elite Gen 6, který slibuje výrazný nárůst energetické efektivity. Vyráběn bude 2nm technologií. Právě ta bude klíčová, protože telefon má být napájen akumulátorem s kapacitou mezi 7 000 a 7 500 mAh, což je v segmentu takto výkonných strojů stále spíše málo vídaná hodnota.

Xiaomi 17 Ultra v akci: noční Praha jako plátno pro 200Mpx teleobjektiv a optiku Leica
Přečtěte si také

Xiaomi 17 Ultra v akci: noční Praha jako plátno pro 200Mpx teleobjektiv a optiku Leica

O další výbavě toho prozatím moc známo není. Je nasnadě, že Xiaomi nasadí sestavu kvalitních fotoaparátů s vysokým rozlišením, mezi kterými nebude chybět periskopický objektiv. Ve hře je pokračování sekundárního displeje, který byl v současné generaci zahrnut do modulu s fotoaparáty.

weibo.com
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Hlavní změnou bude ve fotovýbavě, 200+50MP+200MP.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze