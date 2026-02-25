Xiaomi 18 Pro Max má být prošpikován nejmodernější výbavou

Zatímco se trh stále sžívá s loňskými modely, čerstvý únik od informátora Digital Chat Station (viz weibo.com) poodhaluje specifikace budoucího krále portfolia čínského výrobce, kterým bude Xiaomi 18 Pro Max. Připravovaná vlajková loď má ambici posunout hranice mobilní fotografie i výkonu na zcela novou úroveň.
Dominantou zařízení bude obří 6,9" LTPO OLED panel s jemným rozlišením a variabilní frekvencí. Zaujmout mají extrémně tenké rámečky, údajně teční než na současném modelu 17 Pro Max. Jas displeje se bude moci snížit až na hodnotu 1 nitu. Pod kapotou má tikat nová generace procesoru Snapdragon 8 Elite Gen 6, který slibuje výrazný nárůst energetické efektivity. Vyráběn bude 2nm technologií. Právě ta bude klíčová, protože telefon má být napájen akumulátorem s kapacitou mezi 7 000 a 7 500 mAh, což je v segmentu takto výkonných strojů stále spíše málo vídaná hodnota.
O další výbavě toho prozatím moc známo není. Je nasnadě, že Xiaomi nasadí sestavu kvalitních fotoaparátů s vysokým rozlišením, mezi kterými nebude chybět periskopický objektiv. Ve hře je pokračování sekundárního displeje, který byl v současné generaci zahrnut do modulu s fotoaparáty.
