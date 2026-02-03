Jak fotí Xiaomi 17 Ultra? Fotomobil si ve švýcarském Zermattu vedl skvěle

Podle Radovana je jedním z největších posunů práce v horších světelných podmínkách. Večerní snímky si drží detail, barvy nepůsobí vybledle a přechody mezi světlem a tmou nejsou v šumu. Hlavní 50Mpx snímač s optikou Leica zvládá široký dynamický rozsah bez agresivního HDR efektu.
Právě v horském prostředí, kde je ostré slunce a sníh odráží světlo ze všech stran, je rozdíl patrný nejvíc. Fotky nepůsobí přepáleně, ale zároveň si zachovávají přirozenou atmosféru místa.
Xiaomi 17 Ultra nabízí:
- 50Mpx hlavní snímač: OmniVision OVX900 s optikou Leica, velikost čipu 1/1,31“, světelnost f/1.62, 23mm ohnisková vzdálenost, optická stabilizace a laserové ostření
- 50Mpx ultraširoký objektiv: 17mm ohnisková vzdálenost, světelnost f/2.4, záběr 102°, automatické ostření a elektronická stabilizace
- 50Mpx periskopický teleobjektiv: Isocell JN5, 60mm ohnisková vzdálenost, světelnost f/2.0, 2,6× optický zoom, až 60× digitální přiblížení, optická stabilizace
Periskopický teleobjektiv s variabilní ohniskovou vzdáleností si vede skvěle i při větším zoomu a přiblížené snímky nepůsobí digitálně. Radovan vyzdvihuje i přirozené barevné podání s Leica profily, čistý makro detail a přirozené rozostření v portrétním režimu, což je vidět na několika snímcích.
Xiaomi 17 Ultra se zvýhodněním až 14 600 Kč
Xiaomi 17 Ultra je skladem v Mobil Pohotovosti a hned při startu prodeje jej můžete pořídit se zvýhodněním až 14 600 Kč.
Nejzajímavější je možnost získat k telefonu Xiaomi 17 Ultra Photography Kit Pro nebo robotický vysavač Xiaomi Robot Vacuum S40 v hodnotě 4 990 Kč. Při využití výkupu navíc získáte bonus 4 500 Kč a po přidání recenze také espresso kávovar v hodnotě 2 390 Kč.