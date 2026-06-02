Xiaomi 17T (Pro) je trhák, stále máte možnost soutěžit a získat skvělé benefity

Sledovali jste minulý týden náš mobilecast #special zaměřený na Xiaomi 17T a 17T Pro? Pokud ano, tak jistě víte, že můžete o Xiaomi 17T Pro soutěžit, a to ještě necelé dva týdny díky našemu partnerovi, společnosti Mobil Pohotovost.
V rámci vysílání jsme vás rovněž informovali o množství benefitů, které můžete získat, pokud si jednu ze dvou novinek koupíte přímo na mp.cz. A nutno poznamenat, že Xiaomi se tentokrát s nabídkou benefitů opravdu překonalo.
Jaké benefity můžete získat?
A na co se tedy můžete při nákupu nového Xiaomi těšit? Záleží, zda si plánujete pořídit Xiaomi 17T, nebo 17T Pro. Pojďme se tedy na benefity podívat přehledně:
Benefity při nákupu Xiaomi 17T Pro
- Sleva ve výši až 3 500 Kč při zadání kódu xiaomi17t v košíku na webu mp.cz
- Výkupní bonus ve výši 1 000 Kč
- Dárek za recenzi: Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2. generace v hodnotě 6 999 Kč
Benefity při nákupu Xiaomi 17T
- Sleva ve výši až 3 500 Kč při zadání kódu xiaomi17t v košíku na webu mp.cz
- Dárek za recenzi: Redmi Pad 2 9.7 128 GB v hodnotě 4 499 Kč
Existují také sdílené benefity, konkrétně 3letá záruka zdarma v hodnotě 1 200 Kč, splátky bez navýšení nebo doprava zdarma. Xiaomi nabízí k nákupu také prémiové služby, například YouTube Premium na 3 měsíce zdarma, 4 měsíce předplatného Spotify Premium, 3 měsíce předplatného Google AI Pro nebo jednu výměnu displeje zdarma. Veškeré benefity včetně všech podmínek naleznete na webu mp.cz, případně stačí kliknout na banner níže. Důležité je, že nákup je třeba provést do 28. 6. 2026.
Proč právě Xiaomi 17T (Pro)?
Důvodů je mnoho – obě novinky se pyšní skvělými fotoaparáty, nezaostává však ani funkční výbava. Novinky jsou odolné vůči vodě a prachu, a to rovnou dle certifikace IP68. Perfektní je rovněž haptická odezva i špičkové AMOLED panely. Pokud vás o novinkách zajímá více podrobností, nepřehlédněte naše dojmy, stejně tak i detailní test fotoaparátů.
Technické parametry Xiaomi 17TKompletní specifikace
|Konstrukce
|157,6 × 75,2 × 8,2 mm, 200 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|Super AMOLED, 6,59" (2 756 × 1 268 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 8500 Ultra, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|květen 2026, 18 499 Kč
Technické parametry Xiaomi 17T ProKompletní specifikace
|Konstrukce
|162,2 × 77,5 × 8,3 mm, 219 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|Super AMOLED, 6,83" (2 772 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 9500, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|7 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|květen 2026, 24 999 Kč