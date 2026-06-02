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Xiaomi 17T (Pro) je trhák, stále máte možnost soutěžit a získat skvělé benefity

Martin Fajmon
Xiaomi 17T (Pro) je trhák, stále máte možnost soutěžit a získat skvělé benefity
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Až do 18. 6. můžete soutěžit o Xiaomi 17T Pro
  • Při nákupu obou novinek můžete získat množství benefitů
  • Získat můžete například koloběžku nebo třeba tablet

Sledovali jste minulý týden náš mobilecast #special zaměřený na Xiaomi 17T a 17T Pro? Pokud ano, tak jistě víte, že můžete o Xiaomi 17T Pro soutěžit, a to ještě necelé dva týdny díky našemu partnerovi, společnosti Mobil Pohotovost.

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V rámci vysílání jsme vás rovněž informovali o množství benefitů, které můžete získat, pokud si jednu ze dvou novinek koupíte přímo na mp.cz. A nutno poznamenat, že Xiaomi se tentokrát s nabídkou benefitů opravdu překonalo.

Xiaomi 17T
Kde koupitXiaomi 17T 12GB/256GB
Koupit od 350 Kč × 20 měsíců na Mobil Pohotovost
Xiaomi 17T Pro
Kde koupitXiaomi 17T Pro 12GB/1TB
Koupit od 590 Kč × 20 měsíců na Mobil Pohotovost

Jaké benefity můžete získat?

A na co se tedy můžete při nákupu nového Xiaomi těšit? Záleží, zda si plánujete pořídit Xiaomi 17T, nebo 17T Pro. Pojďme se tedy na benefity podívat přehledně:

Benefity při nákupu Xiaomi 17T Pro


  • Sleva ve výši až 3 500 Kč při zadání kódu xiaomi17t v košíku na webu mp.cz
  • Výkupní bonus ve výši 1 000 Kč
  • Dárek za recenzi: Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2. generace v hodnotě 6 999 Kč

Benefity při nákupu Xiaomi 17T


  • Sleva ve výši až 3 500 Kč při zadání kódu xiaomi17t v košíku na webu mp.cz
  • Dárek za recenzi: Redmi Pad 2 9.7 128 GB v hodnotě 4 499 Kč
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Existují také sdílené benefity, konkrétně 3letá záruka zdarma v hodnotě 1 200 Kč, splátky bez navýšení nebo doprava zdarma. Xiaomi nabízí k nákupu také prémiové služby, například YouTube Premium na 3 měsíce zdarma, 4 měsíce předplatného Spotify Premium, 3 měsíce předplatného Google AI Pro nebo jednu výměnu displeje zdarma. Veškeré benefity včetně všech podmínek naleznete na webu mp.cz, případně stačí kliknout na banner níže. Důležité je, že nákup je třeba provést do 28. 6. 2026.


Proč právě Xiaomi 17T (Pro)?

Důvodů je mnoho – obě novinky se pyšní skvělými fotoaparáty, nezaostává však ani funkční výbava. Novinky jsou odolné vůči vodě a prachu, a to rovnou dle certifikace IP68. Perfektní je rovněž haptická odezva i špičkové AMOLED panely. Pokud vás o novinkách zajímá více podrobností, nepřehlédněte naše dojmy, stejně tak i detailní test fotoaparátů.

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Technické parametry Xiaomi 17T

Kompletní specifikace
Konstrukce157,6 × 75,2 × 8,2 mm, 200 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejSuper AMOLED, 6,59" (2 756 × 1 268 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ChipsetMediaTek Dimensity 8500 Ultra, , GPU: ano
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor6 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostkvěten 2026, 18 499 Kč

Technické parametry Xiaomi 17T Pro

Kompletní specifikace
Konstrukce162,2 × 77,5 × 8,3 mm, 219 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejSuper AMOLED, 6,83" (2 772 × 1 280 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
ChipsetMediaTek Dimensity 9500, , GPU: ano
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor7 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnostkvěten 2026, 24 999 Kč
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