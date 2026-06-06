První dojmy z Xiaomi 17T: Ideální balanc mezi velikostí a výbavou?

Do redakce zavítal po Xiaomi 17T Pro také kompaktnější, přesto stále skvěle vybavený model Xiaomi 17T. Ten nabídne pro mnoho uživatelů ideální velikost úhlopříčky 6,59", ale nechybí mu ani důležitý pětinásobný teleobjektiv či obří baterie. Jaké jsou naše první dojmy?
Po designové stránce může být na první pohled poměrně obtížné rozpoznat Xiaomi 17T Pro a Xiaomi 17T od sebe. Za spolehlivou indicii lze v rámci přímého srovnání považovat velikost, kdy je Xiaomi 17T o pár milimetrů menší na výšku i na šířku. Tenčí je také profil (hloubka), avšak v tomto případě se jedná již o zanedbatelných 0,1 milimetru.
Pokud máte možnost telefony porovnat z bočního pohledu, můžete Xiaomi 17T spolehlivě rozpoznat rovněž podle absence anténních předělů, což znamená, že je rámeček z plastu, nikoliv z hliníku. Přesto rozhodně nepůsobí nijak lacině a z hlediska odolnosti může být plastový rámeček paradoxně lepší volbou než hliník. V dlani se pak Xiaomi 17T drží o poznání příjemněji než Xiaomi 17T Pro, nechybí mu samozřejmě ani certifikace IP68 či podpora eSIM a nanoSIM. Haptická odezva je pak stejně propracovaná jako u Xiaomi 17T Pro a lze ji regulovat v přibližně 40 krocích.
V oblasti displeje se můžete těšit na identicky tlusté (tedy velmi tenké) rámečky lemující zobrazovací panel. Ten přitom nabídne identický maximální jas až 3 500 nitů, avšak schopnost snížit jej na pouhý 1 nit, jako to umí Xiaomi 17T Pro, tento model nemá. I v tomto případě se výrobce uchýlil k nasazení optické čtečky otisků prstů, což je ale v dané cenové relaci zcela v pořádku. Čtečka funguje svižně a spolehlivě, avšak její umístění je spíše nižší. Platí přitom, že obnovovací frekvence 120 Hz dokáže zajistit velmi plynulý zážitek z používání (pochopitelně se však nejedná o LTPO), stejně tak nechybí Dolby Vision ani HDR10+.
Kde má Xiaomi 17T ambice hodně zaujmout, je fotovýbava, a to především díky 50Mpx pětinásobnému teleobjektivu, který najdeme také u Xiaomi 17T Pro. Ten disponuje clonou f/3.0, má periskopovou konstrukci, aby se vzhledem k ohniskové vzdálenosti 115 milimetrů vůbec vměstnal do těla zařízení, a velikost senzoru 1/2.76". Výhodou je rovněž PDAF ostření již od vzdálenosti 30 centimetrů, zachytit s ním tak můžete i makro snímky. Tento snímač již podrobně zkoušíme a brzy se můžete těšit na fotočlánek, kde se budete moci sami přesvědčit o tom, že fotí velmi obstojně.
Zajímá vás ohledně Xiaomi 17T něco konkrétního? Neváhejte svůj komentář zanechat pod článkem.
Xiaomi 17T
|Rozměry
|157,6 × 75,2 × 8,2 mm, 200 g
|Displej
|Super AMOLED, 6,59" (2 756 × 1 268 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 8500 Ultra,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|6 500 mAh
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