Vyhrajte Xiaomi 17T Pro v naší nové soutěži!

Tak co, která z novinek z řady 17T od Xiaomi, kterou jsme vám představili v rámci našeho vysílání pořadu mobilecast #special, se vám líbila více? Pokud je to Xiaomi 17T Pro, máme pro vás skvělou zprávu – právě o ten si dnes budete moci zasoutěžit.
O co se hraje?
Xiaomi 17T Pro zamířil na český trh jako mimořádně ambiciózní zástupce vyšší střední třídy. Největším lákadlem je rekordní 7 000mAh baterie, která je vůbec největší, jakou kdy Xiaomi u globálně prodávaného telefonu nasadilo. Díky kombinaci moderního 3nm čipu MediaTek Dimensity 9500 a velké baterie slibuje novinka špičkovou výdrž bez kompromisů ve výkonu. Potěší také rychlé 100W nabíjení a podpora 50W bezdrátového nabíjení.
Výrobce nezapomněl ani na prémiovou výbavu. Xiaomi 17T Pro nabízí až 12 GB RAM a 1TB úložiště, kvalitní AMOLED displej s vysokým jasem až 3 500 nitů a elegantní konstrukci s hliníkovým rámem. Pozitivní dojem podtrhuje povedené zpracování, odolnost IP68 a matná záda, která dobře odolávají otiskům prstů. Telefon tak působí výrazně dražším dojmem, než by napovídala jeho cenová kategorie.
Silnou stránkou jsou také fotoaparáty. Trojice snímačů s opticky stabilizovaným hlavním fotoaparátem, 50Mpx periskopickým teleobjektivem s 5× optickým zoomem a podporou technologie Leica slibuje kvalitní výsledky za různých světelných podmínek.
Jak hrát a vyhrát?
Ať už jste náš stream sledovali online, nebo jej sledujete ze záznamu, víte, že zapojení do soutěže je tentokrát mimořádně snadné – stačí vyplnit formulář zde v článku, přičemž zadání soutěžní otázky se dozvíte jen a pouze v mobilecastu #special. Jakmile budete mít zapsanou správnou odpověď, v komentářích pod videem stačí napsat, jak byste se svým novým telefonem naložili právě vy!
Soutěž trvá od 4. 6. 17:30 do 18. 6. 23:59 hod. Poté soutěž ukončíme a vyhodnotíme ji. Partnerem soutěže je společnost Mobil Pohotovost, kde si všechny novinky můžete pořídit.
Jak se zúčastnit? Postupujte krok po kroku...
- Navštivte náš stream, kde zjistíte zadání soutěžní otázky.
- Navštivte náš stream, kde do komentářů napíšete, jak byste se svým novým telefonem naložili právě vy.
- Zde v článku vyplňte soutěžní formulář.
- Počkejte na slosování, které proběhne hned začátkem července.
|
Partnerem mobilecastu #special je společnost Mobil Pohotovost, kde si novinky můžete rovnou zakoupit, a to včetně všech mimořádných bonusů.
Abyste nepřišli o žádnou novinku, doporučujeme sledovat náš Instagram a dát odběr našeho youtubeového kanálu mobilenet.cz. Nezapomeňte si pročíst také kompletní pravidla soutěží serveru mobilenet.cz, která naleznete zde.
Soutěžní formulář
Formulář se vám nezobrazuje? Využijte tento odkaz.
Ať vám už žádná novinka neunikne! Sledujte mobilenet.cz na Facebooku, Twitteru a Instagramu!