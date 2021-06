Windows 11 unikají. Podívejte se, jak bude vypadat nabídka Start

Fotografie: Microsoft

Microsoft plánuje představit zcela nový operační systém, který se s největší pravděpodobností bude jmenovat Windows 11. Patřičně na něj již před několika dny lákal. Server theverge.com však nyní přinesl poměrně bohaté informace doprovázené screenshoty, na kterých můžeme vidět podobu Windows 11 z rané fáze přípravy.

Některé změny mají svůj základ v původně vyvíjeném systému Windows 10X, který se Microsoft rozhodl zaříznout. Vizuálně si prvně jistě všimnete přepracovaného spodního panelu, na kterém se Microsoft rozhodl vycentrovat nabídku ikonek, a to včetně vstupu do nabídky Start. Pakliže by se vám však středové uspořádání přeci jen nelíbilo, bude možné nabídku přesunout zpět k levému okraji. Povšimněte si také změny designu samotného tlačítka Start.

Změnami projde i celá nabídka Start, kterou se Microsoft rozhodl zjednodušit a vypustil živé dlaždice. V nabídce uvidíte vámi připnuté aplikace, nedávno použité soubory a také nechybí možnost pro rychlé vypnutí/restartování zařízení. Na screenshotech můžeme vidět, že se Microsoft rozhodl zaoblit veškeré rohy, čehož si lze povšimnout na jakémkoliv otevřeném okně i nabídce Start.

Na hlavním panelu jste mohli zaznamenat zcela novou ikonku, která by měla do Windows navrátit widgety. Po kliknutí se z levého okraje objeví nabídka se seznamem různých widgetů, jako je například předpověď počasí, kurzovní lístek či zprávy. Je pravděpodobné, že s touto nabídkou bude Microsoft více pracovat a prozatím vidíme jen možnosti z rané vývojové fáze. Další nová funkce nese název Snap a umožní rychlé přichycení a přeskládání oken do konkrétní polohy. Snadno si tak budete moci uspořádat okna například do matice čtyř náhledů. V zásadě nejde o novou funkci, ale jen o usnadnění třídění několika otevřených oken.

Podoba panelu s widgety ve Windows 11

Z aktuálně dostupných screenshotů se nezdá, že by se nějaké změny odehrály v rámci obchodu Windows Store, ale opět platí, že ve finále tomu může být jinak. Oproti tomu aplikace Xbox pro Windows 11 je inovovaná a nabízí rychlý přístup k Xbox Game Pass, sociálním sítím Xbox a obchodu Xbox. Tom Waren na Twitteru také zveřejnil úvodní melodii, kterou Windows 11 zahrají pokaždé, když se přihlásíte.

this is the new Windows 11 startup sound pic.twitter.com/UQZNFBtAxa — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

V tuto chvíli je potvrzeno, že Microsoft plánuje tiskovou konferenci na 24. června od 11:00 východního času, což znamená, že u nás se můžeme těšit od 17:00 hodin. Právě tehdy by se měl světu prvně oficiálně ukázat nový operační systém Windows 11.