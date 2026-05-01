Ještě lepší WhatsApp? Ano, ale za peníze

WhatsApp je jednou z nejpoužívanějších chatovacích aplikací, ve které uživatelé tráví spoustu času. Není proto překvapením, že se se provozovatelé tuto pozornost budou snažit přetvořit na na finanční zisk. Výsledkem je WhatsApp Plus, nový program, který nabízí přístup k exkluzivním funkcím. Za malý měsíční poplatek si uživatelé budou moci odemknout další funkce a přizpůsobit si tak aplikaci podle svých potřeb. Je k dispozici pouze pro aplikaci WhatsApp Messenger, pro WhatsApp Business se nenabízí. To znamená, že se tato služba zaměřuje spíše na osobní komunikaci v rámci aplikace WhatsApp Messenger než na obchodní využití.
WhatsApp Plus je volitelný a nemá vliv na základní fungování aplikace, která pro všechny uživatele funguje stejně jako dosud. Uživatelé, kteří si předplatné nepořídí, tak budou mít i nadále plný přístup k zasílání zpráv, volání a dalším funkcím bez jakýchkoli omezení. Předplatné přináší nové možnosti přizpůsobení a vylepšení pouze pro ty uživatele, kteří chtějí mít nad aplikací větší kontrolu. Minulý měsíc WhatsApp v rámci rané fáze testování postupně spustil WhatsApp Plus pouze pro uživatele systému Android. Nyní WhatsApp tuto funkci zpřístupňuje také omezenému počtu uživatelů iOS prostřednictvím nejnovější aktualizace dostupné v App Store, informuje server WA Beta Info (wabetainfo.com).
Omezená skupina uživatelů iOS si může předplatit prémiový tarif, který rozšiřuje možnosti aplikace o funkce, které ve standardní verzi nejsou k dispozici. Po předplacení mohou uživatelé využívat pokročilé možnosti přizpůsobení aplikace a zlepšit tak její použitelnost i ovládání. V nastavení aplikace si uživatelé mohou ověřit, zda je pro jejich účet k dispozici WhatsApp Plus. Pokud ano, mohou otevřít oficiální panel a předplatit si jej. V Evropě je v rozhraní uvedena cena 2,49 € za měsíc (60 korun).
A co konkrétně za tuto částku získáte?
- Prémiové samolepky
Díky WhatsApp Plus nabízí obchod se samolepkami WhatsApp nové prémiové samolepky s animovanými překryvnými efekty.
- Změňte vzhled aplikace
Uživatelé, kteří si nainstalují WhatsApp Plus, si mohou pro aplikaci vybrat jiné téma. Konkrétně si mohou vybrat jednu barvu z nabídky 18 různých barev.
- Vyberte si jinou ikonu aplikace
WhatsApp Plus nabízí výběr ze 14 různých ikon aplikace. Tyto ikony se vyznačují rozmanitými vizuálními styly, od tradičních provedení loga aplikace až po stylizovanější a dekorativnější varianty.
- Lze připnout až 20 konverzací
Uživatelé s předplatným si mohou na horní část seznamu chatů připnout až 20 konverzací namísto stávajících tří.
- Vylepšete své seznamy kontaktů
WhatsApp umožňuje uživatelům třídit konverzace do různých seznamů chatů podle vlastních preferencí. Díky tomu lze snadněji oddělit pracovní, rodinné a jiné typy chatů, aniž by se ztratil přehled o důležitých zprávách.
- Prémiové vyzváněcí tóny
WhatsApp Plus rozšiřuje nabídku vyzváněcích tónů pro volání pro uživatele, kteří si předplatili prémiový tarif. Nová nabídka zahrnuje 10 moderních tónů.
