Jen to ne... WhatsApp si bere inspiraci u Applu a chystá „skleněný“ redesign

Oblíbená komunikační aplikace WhatsApp připravuje výraznou proměnu svého uživatelského rozhraní. Už na konci roku 2025 naznačily beta verze aplikace, že se schyluje k větším designovým změnám. Ty mají vycházet ze stylu Liquid Glass, který v posledních verzích systému prosazuje Apple. První úpravy se tehdy týkaly spíše drobných prvků a postupně se začaly objevovat i změny na hlavní obrazovce chatu. Podle aktuálních informací serveru WABetaInfo je však vývoj mnohem dál, než se zdálo.
Novinkou má být totiž přepracované chatovací rozhraní, které zatím není dostupné ani běžným beta testerům. Dominantním prvkem v něm má být plovoucí chatovací lišta doplněná o průhlednou navigační lištu.
Na rychlé nasazení nicméně i podle gsmarena.com zatím nedojde. Společnost Meta podle všeho postupuje opatrně a redesign uvolňuje velmi pozvolna. Řada uživatelů totiž dosud nezískala ani dříve testované vizuální úpravy, což naznačuje, že kompletní proměna aplikace bude otázkou delšího časového horizontu. Finální verze nového rozhraní by se tak měla k běžným uživatelům dostat až ve chvíli, kdy bude celý redesign plně dokončený a připravený na širší nasazení.