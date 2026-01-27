Letiště Praha vyměňuje SMS za Whatsapp a Facebook Messenger

Letiště Praha spustilo moderní digitální nástroj pro komunikaci s cestujícími. Aviation Assistant (AVA) je nová digitální asistentka, která pomáhá cestujícím orientovat se na letišti a poskytuje aktuální informace o letech. Jak informuje Letiště Praha, AVA je aktuálně propojena s chatovací aplikací WhatsApp a od 2. února bude dostupná i přes Facebook Messenger. Výhodou je, že asistentka funguje nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.
Mezi hlavní služby AVA patří funkce „Hlídat let“, která cestujícím poskytuje aktuální informace o konkrétních letech. Cestující mohou dostávat upozornění o otevření gatu, zahájení nástupu, odletu či příletu letadla a přiřazeném zavazadlovém pásu. AVA nahrazuje tradiční SMS notifikace a přináší interaktivní možnost dotazů přímo prostřednictvím chatu.
Další klíčovou funkcí je „Dotazy a FAQ“, která zodpovídá nejčastější dotazy cestujících. AVA pomáhá s orientací v terminálech, informacemi o parkování, pravidlech pro odbavení zavazadel či tekutin, a dokáže doporučit služby, obchody nebo restaurace na letišti na míru každému cestujícímu.
„V únoru přineseme rozšíření funkcí třeba o komunikaci v Messengeru, čímž se AVA propojí s další rozšířenou chatovací aplikací. V březnu spustíme službu, která cestujícím nabídne možnost přepojení konverzace na operátora informační služby, který na základě kontextu a historie chatu zodpoví dotazy, na které AVA odpověď nedohledala,“ říká Eva Krejčí, ředitelka komunikace a marketingu Letiště Praha.