Nokia G11 & Nokia G21

Společnost HMD Global se rozhodla, že se bude soustředit na telefony spíše spodních cenových pater. Důkazem budiž odhalení novinek G21 a G11, které jsou si podobné jako vejce vejci a přináší nezbytný základ pro nenáročné. Disponují 6,5" displeji či procesorem Unisoc T606. Vyšší model přidává podporu NFC či kvalitnější hlavní fotoaparát.

Málokoho patrně překvapí, že novinky Nokia G11 a Nokia G21 přímo navazují na loňské modely Nokia G10 a Nokia G20. Změn je málo v oblasti designu i výbavy. Výrobce to tak opět zkouší vlastní cestou, kdy vydává dva téměř identické modely mířící do nižší střední třídy, doufaje v úspěch. Novinky kladou důraz na 90Hz displeje, velmi dobrou výdrž či téměř čistý Android. Bude to stačit na obhájení ceny kolem 5 tisíc korun?

Technické parametry Nokia G11 Kompletní specifikace Konstrukce 164,6 × 75,9 × 8,5 mm , 189 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,51" (1 520 × 720 px) Fotoaparát 13 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset CPU: 2×1,6 GHz + 6×1,6 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 64 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ne , LTE: 150 / 50 Mb/s, Wi-Fi: 802.11b/g/n, Bluetooth: 5.0, NFC: ne Operační systém Android 11 Akumulátor 5 050 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost Q1 2022, ?

Technické parametry Nokia G21 Kompletní specifikace Konstrukce 164,6 × 75,9 × 8,5 mm , 190 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,51" (1 520 × 720 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset CPU: 2×1,6 GHz + 6×1,6 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ne , LTE: 150 / 50 Mb/s, Wi-Fi: 802.11b/g/n, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 5 050 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost Q1 2022, ?

Obsah balení: včetně nabíječky

Tentokrát se výrobce nevydal ekologickou cestou, v základním balení je tedy nejen USB kabel, ale také koncovka nabíječky. Vše je tedy připraveno i pro ty, kteří doma žádnou nabíječku mít nebudou.

Líbilo se nám nabíječka v balení

Konstrukční zpracování: povedený plast

Nové Nokie řady G působí jako šedé myši. Výrobce nevsadil na odlesky či lesklé povrchy, ani slogany na zádech. Naopak razí spíše konzervativnější designovou linii, kdy je tělo obou modelů vyrobeno z polykarbonátu a povrch je v matném provedení. Výhodou je, že telefony nekazí nežádoucí otisky prstů a prach.

K dobru lze přičíst i hrubší povrchovou úpravu zadních krytů. Ta vypadá poměrně dobře a zajišťuje, že mobily v ruce vůbec nekloužou, pohodlně se drží a dobře ovládají. S tím souvisí i tlačítka po stranách. Vpravo je vše důležité k regulaci hlasitosti a odemknutí, přičemž klávesa k vypnutí a zapnutí, případně odemknutí, je kombinována se čtečkou otisků prstů. Funguje rychle a spolehlivě, což platí pro obě Nokie. Na levém boku je pouze dedikované tlačítko pro spuštění Google Asistenta, kterou bohužel nelze přenastavit.

Nokia G11

Zpracování je příkladné, v tomto jsou obě nové Nokie zcela identické, nelze mezi nimi nalézt rozdíl. Abyste však poznali jednu od druhé, zmiňme, že model G21 máme v modré variantě, zatímco G11 v tmavě šedé. Na těle najdeme i nezbytné konektory: USB-C dole, 3,5mm jack nahoře a na levém boku je ještě šuplíček pro dvě nanoSIM karty a paměťovku, přičemž dokáže pojmout všechny tři karty.

Nokia G21

Líbilo se nám matná záda

spolehlivá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám pouze plastová záda

možná až příliš konzervativní vzhled

Displej: vítaných 90 Hz

Zatímco mnohá konkurence nasazuje AMOLED panely, ve Finsku jsou věrni technologii IPS, konkrétně těm s 6,5palcovou úhlopříčkou, která se objevuje u obou novinek. Letos však výrobce přeci jen vylepšoval a nasadil 90Hz obnovovací frekvenci. Dění na displeji tak vypadá plynuleji. Kaňkou na kráse je však nižší úroveň jasu, kdy na ostrém slunci není vždy vše zcela spolehlivě vidět. Nadále zamrzí i nízké HD+ rozlišení, které bohužel stačí jen tak tak, abyste si nadměrně nevšímali pixelové mřížky. Nokie G11 a G21 nemají informační diodu a chybí jim i ambientní displej. Malou náplastí budiž pouze fakt, že lze displej probrat poklepáním či zdvihnutím.

Líbilo se nám dostatečně velké displej

90Hz obnovovací frekvence

Nelíbilo se nám nízké rozlišení

chybí informační dioda i ambientní displej

Zvuk: obyčejná klasika

Na spodní hraně umístěný reproduktor je vhodný jen pro vyzvánění. Hlasitý je skutečně dost, avšak pokud telefon položíte na záda, dojde zákonitě k částečnému utlumení. Výstup skrze 3,5mm jack pak uspokojí všechny nenáročné posluchače. V této kategorii si tak Nokie G21 a G11 připisují průměrný a všemi požadovaný minimální výkon.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Výkon hardwaru: spíše slabý

Po hardwarové stránce se výrobce vůbec nepředvedl, protože sáhl po nijak výkonném procesoru Unisoc T606, který je spjat s 3GB (Nokia G11), respektive 4GB (Nokia G21) operační pamětí. To věru není mnoho a telefony se rozhodně nehodí pro náročnější uživatele nebo hráče her. Nepotěší ani menší úložiště, zejména 32 GB u Nokie G11, ze kterých zbývá jen 20 GB po prvním zapnutí. V případě Nokie G21 je připravena 64GB paměť (po prvním zapnutí zbývá 48 GB) a spolehnout se můžete na podporu až 512GB paměťovek.

Benchmark testy

Líbilo se nám podpora paměťovek

Nelíbilo se nám malá interní paměť (Nokia G11)

slabší procesor

malá RAM (Nokia G11)

Výdrž baterie: solidní nadprůměr

V obou smartphonech je baterie s kapacitou 5 050 mAh, což je nadprůměr i s ohledem na použité displeje a procesory. Ve výsledku se můžete těšit s velkým pohodlím na dvoudenní výdrž i při středně náročném používání. Pakliže budou Nokie sloužit méně náročným uživatelům, vyšplhá se výdrž i na tři dny. Nabíjení může probíhat pouze drátově a standardním výkonem 10 W, kterým se celá baterie nabije za 2,5 hodiny. To hovoříme o nabíjení dodávaným adaptérem. Jenže obě Nokie podporují až 18W nabíjení, avšak k tomu potřebujete výkonnější nabíječku.

Líbilo se nám dobrá výdrž

Nelíbilo se nám velmi dlouhé nabíjení

Konektivita: NFC jen u G21

Po datové stránce nabízejí telefony především LTE Cat 4 s maximální rychlostí 150 Mb/s při downloadu a 50 Mb/s při uploadu. LTE funguje ve všech u nás podporovaných pásmech. Z dalších možností bezdrátového připojení máte samozřejmě k dispozici i Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, což znamená, že oba telefony se připojí k 5GHz sítím. Dostalo se také na GPS a GLONASS, a tak lze mobily využít pro navigování. Zbývá zmínit ještě Bluetooth 5.0 pro blízkou konektivitu. Výčet zakončuje přítomnost NFC, které umožňuje s telefonem bezkontaktně platit, avšak pozor, pouze u Nokie G21. Levnější model G11 NFC nenabízí.

Líbilo se nám NFC (Nokia G21)

Nelíbilo se nám absence NFC (Nokia G11)

Fotoaparát: jen na momentky

V případě fotoaparátů došlo mezigeneračně ke změně a například čtyři už nemá ani jeden model. Oba mají pouze tři snímače, o něco lépe je na tom samozřejmě výše postavená Nokia G21. Chlubí se 50megapixelovým snímačem od Samsungu, avšak například zcela postrádá ultraširokoúhlý objektiv, který většina konkurence samozřejmě má. K dispozici je již pouze 2megapixelový makro objektiv a 2megapixelový portrétní snímač. Poslední dva zbytečné snímače má i Nokia G11, avšak v případě hlavního se musela spokojit pouze s 13 megapixely.

Kvalita fotografií Nokie G21 není vůbec špatná, snímky mají prokreslené detaily a nový snímač od Samsungu obecně odvádí dobrou práci i za zhoršených světelných podmínek. Rozhodně nijak nezaostává za konkurencí. Nokia G11 je na tom hůře, detaily tak ostré nejsou a šero jí svědčí o poznání méně.

Záznam videa je bohužel velmi slabý, obě novinky zvládají jen Full HD+ rozlišení s 30 snímky za vteřinu a výsledky působí spíše trhaně.

Čelní kamerky jsou identické – mají 8 megapixelů. Za dostatečného světla pořídí slušné selfies, ale zázraky od nich nečekejte.

Líbilo se nám slušný hlavní fotoaparát (Nokia G21)

Nelíbilo se nám chybí ultraširokoúhlý fotoaparát

nižší kvalita snímků při horším světle (zejména G11)

Software: sázka na podporu

Novodobé Nokie se mohou těšit na dlouhou softwarovou podporu, ani základní řada G není výjimkou, byť to výrobce musel nějak odlišit a modelům G21 a G11 naděluje 2 roky aktualizací systému Android, což znamená minimálně dvě velké aktualizace. Kámen úrazu však tkví v tom, že novinky přichází se zastaralým Androidem 11, což znamená, že podpora bude ve výsledku maximálně průměrná. Samotné prostředí je však velice blízké čistému Androidu a je velmi dobře optimalizované. Bezpečnostní záplaty jsou platné k letošnímu lednu (G11), respektive únoru (G21).

Prostředí

Líbilo se nám aktuální bezpečnostní záplaty

přislíbená 2letá softwarová podpora

žádné aplikace navíc

Nelíbilo se nám starý Android

Zhodnocení

Nové Nokie G21 a G11 pokračují v nastolené situaci z loňského roku. Stávají se nevýraznými přírůstky nižší střední třídy, kdy mohou oslovit konzervativnější zájemce, které potěší 90Hz displej, velmi dobrá výdrž a kvalitně optimalizované prostředí. Na druhou stranu nic navíc nemůžete čekat. Displej má nízké rozlišení, fotoaparáty neoslní, chybí ultraširokoúhlé objektivy a zapomenout musíte na 5G. Příliš důvodů pro koupi skutečně nenajdeme a když do všeho promluví konkurence, je situace pro nové Nokie opravdu komplikovaná.

Konkurence

Nabízí se Realme 8, které má výrazně kvalitnější AMOLED displej, lepší procesor i fotoaparáty. Ve výsledku navíc ani nebude dražší.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Realme 8 128+6 GB Rozměry 160,6 × 73,9 × 8 mm , 177 g Displej AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek helio G95T , 2×2,05 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh Kč

Konkurovat oběma novinkám bude i Samsung Galaxy A22 4G, který má opět kvalitnější displej i lepší fotoaparáty. Cenově by měl vycházet podobně jako Nokia G21, tedy kolem 5 tisíc korun.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy A22 128+4 GB Rozměry 159,3 × 73,6 × 8,4 mm , 186 g Displej Super AMOLED, 6,4" (1 520 × 720 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Procesor MediaTek helio G80 , 2×2 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh Kč 5 790 Kč

Výčet zakončuje například Motorola Moto G50, která je sice starší, ale má lepší procesor a kvalitnější fotoaparáty, byť rovněž postrádá ultraširokoúhlý objektiv. Zlákat však může podporou 5G.

Přejít do katalogu Motorola Moto G50 Rozměry 165 × 75 × 9 mm , 192 g Displej TFT IPS, 6,5" (1 600 × 720 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 480 , 2×2 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz