Free Fire edice Realme 9 Pro+ je krásnou limitkou pro herní nadšence

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Realme 9 Pro jsme v naší podrobné recenzi chválili za skvělý displej, kvalitní fotovýbavu, rychlé nabíjení i více než slušný výkon, který (nejen) hráčům zprostředkuje procesor Dimensity 920 od MediaTeku s 8GB operační pamětí. Co když ale chcete něco speciálního, co jen tak někdo nemá? Potom by vás mohla zaujmout limitovaná edice Realme 9 Pro+ Free Fire.

Realme 9 Pro+ Free Fire je krásnou limitkou pro herní nadšence

Realme 9 Pro+ Free Fire je poctou stejnojmenné hře těžící z populárního žánru Battle royale, která se v roce 2019 stala celosvětově dokonce nejstahovanější mobilní hrou vůbec. Odkazy na hru Free Fire tak najdete nejen na těle telefonu, ale hlavně v samotném balení, které je propracované do posledního detailu, viz video.

Ve speciální krabičce na vás čeká například velmi pěkně zpracovaná herní mapa, stylové nálepky, ale také krásně propracovaný nástroj pro vytažení slotu na SIM ve tvaru meče ze hry. A pochopitelně nechybí ani telefon, ochranný kryt, datový/napájecí kabel nebo výkonný adaptér.

Záda telefonu jsou poměrně decentní, nečekejte tedy žádné designové výstřelky. Nápisů „Booyah“ či „Free Fire“ si na první pohled možná ani nevšimnete, viz video.

Na zádech samotného smartphonu poté najdeme nápis „Booyah“ či „Free Fire“, ale také překvapivě decentní grafické prvky. Na čelní straně stále kraluje 6,4" Super AMOLED displej, který je obohacen o tematické tapety a skin ikonek. V zařízení najdete samozřejmě předinstalovanou i samotnou hru. Pokud by se vám navíc tato úprava náhodou nelíbila, můžete se samozřejmě vrátit na klasický Realme skin, v takovém případě byste si však pravděpodobně nepořizovali Free Fire edici.

Free Fire edice je skvělou volbou pro fanoušky hry i pro všechny, kterým se Realme 9 Pro+ líbí, ale chtěli by si jej dopřát v limitované edici.