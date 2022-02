Ve střední třídě bude v letošním roce konkurence opět nemilosrdná a na tvrdý boj se připravilo také Realme s modelem 9 Pro+. Nabízí kvalitní displej, podporu 5G nebo dnes tolik oblíbené rychlé nabíjení. Navrch výrobce výrazně zapracoval na fotoaparátu.

Realme je na českém trhu už velmi dobře zabydleno a jeho klíčové modely dokázaly zakořenit i v nabídkách operátorů. Po necelém roce dochází k obměně v klíčové střední třídě v podobě příchodu řady 9. Pomyslným vrcholem je Realme 9 Pro+, které se snaží tvářit jako skvěle vybavený kousek. Má foťák od Sony s optickou stabilizací, dostatečně rychlé nabíjení i výkonný procesor. Vyplatí se ale za novinku od Realme utratit 10 tisíc korun?

Technické parametry Realme 9 Pro+ 256+8 GB Kompletní specifikace Konstrukce 160,2 × 73,3 × 8 mm , 182 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset MediaTek Dimensity 920 , CPU: 2×2,5 GHz + 6×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne , doba nabíjení: 0:44 hodin Dostupnost únor 2022, 10 499 Kč

Realme 9 Pro+ – videorecenze

Obsah balení: pouzdro nechybí

V zářivě žlutém balení naleznete vyjma samotného telefonu také USB kabel, který má na jedné straně USB-C a na druhé USB-A. Dále nechybí rychlonabíječka a silikonové ochranné pouzdro.

Líbilo se nám nechybí pouzdro

Konstrukční zpracování: třpytky na scénu

Čínský výrobce na sebe rád poutá pozornost a s novým modelem 9 Pro+ se mu to bude dařit skvěle. Námi testovaná zeleno-modrá varianta se totiž na světle krásně třpytí. Současně však nepůsobí nijak lacině. Na první pohled si tak Realme 9 Pro+ jen tak nespletete. Stinnou stránkou jsou otisky prstů a prach, který se rád drží kolem modulu fotoaparátů. Ten bohužel i vystupuje nad okolní povrch a telefon se mírně kývá. Problém tentokrát neřeší ani ochranné pouzdro, i po jeho nasazení je na zadní straně nevítaný hrb.

Dalším poznávacím znamením letošní novinky jsou výrazně zkosené boky, za které lze mobil velice dobře uchopit. Při klasickém držení se snadno dostanete ke všem tlačítkům, ta se dobře tisknou, a to i při nasazeném pouzdře. Na spodní hraně si nelze nevšimnout 3,5mm jacku, Realme jej i pro rok 2022 zachovalo a máme tušení, že již půjde vcelku o vzácnost.

Zpracování je bytelné, navzdory jen plastovým zádům. Nikde nic nevrže ani se neprohýbá, nicméně zvýšená odolnost oficiálně deklarovaná není, což je škoda. Takový Samsung je v tomto ohledu napřed.

Líbilo se nám originální vzhled zadní strany

Nelíbilo se nám na zádech ulpívá prach a otisky

Displej: pro náročné

V případě displeje se Realme snažilo a nasadilo 90Hz AMOLED panel s úhlopříčkou 6,4", Full HD+ rozlišením a jasem až 1 000 nitů. Tolik tabulková fakta. V praxi se displej chlubí sytými barvami a skvělou čitelností, což jsou vlastnosti, které oceníte vždy a všude. Spolehnout se můžete na ochranné sklo Gorilla Glass 5, fólii od výrobce i praktickou funkci Always-On, u které si lze nastavit co a jak dlouho bude neustále svítit na displeji.

Přímo do displeje je tentokrát integrována čtečka otisků prstů. Funguje až překvapivě dobře a svižně. Umí navíc i měřit srdeční frekvenci, byť je funkce schována opravdu hluboko v menu. Stačí jen prst přiložit a 15 vteřin počkat.

Líbilo se nám skvěle čitelný displej

jemné rozlišení AMOLED panelu

90Hz obnovovací technologie

Always-On

Zvuk: vše na svém místě

Nijak zle si telefon nevede ani zvukově. Že nechybí 3,5mm jack už víme, ale přítomnost stereo reproduktorů vždy potěší. Jeden je nad displejem, druhý tradičně na spodní hraně. Nehrají zle a hlasitosti je více než dostatečná.

Líbilo se nám stereo reproduktory

3,5mm jack

Výkon hardwaru: strádat nebudete

V dobrých výkonech telefon pokračuje i v oblasti hardwaru, kde je připraven procesor Dimensity 920 od MediaTeku s 8GB operační pamětí. Na dostatek výkonu se mohou spolehnout i hráči, byť s naším kouskem jsme výrobcem deklarovanou metu 500 tisíc bodů v AnTuTu nepokořili. K testu jsme měli 128GB verzi, ale na českém trhu pořídíte pouze 256GB variantu, a to je jen dobře. Proč? Pro odpověď musíme do šuplíčku. Umístit do něj lze jen dvě nanoSIM, paměťovku nikoliv.

Benchmark testy

Líbilo se nám výkonný procesor

velká operační paměť

256GB úložiště

Nelíbilo se nám nepodporuje paměťové karty

Výdrž baterie: rychlost především

Náročnější zpozorní u baterie. Kapacita 4 500 mAh není nic moc, ale jeden celý den s vámi telefon vydrží, případně vždy pomůže deaktivovat režim Always-On. Mobil však podporuje 60W drátové nabíjení. Celou baterii dobijete za pouhých 44 minut. Bezdrátové nabíjení chybí, ale to snad nemůže nikoho s ohledem na cenu překvapit.

Líbilo se nám velmi dobrá výdrž

superrychlé nabíjení

Konektivita: včetně 5G a NFC

Realme 9 Pro+ je po stránce konektivity velmi dobře vybavené. Disponuje Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1 a 5G. Na testovacím novinářském kousku je nicméně 5G softwarově blokováno. Prodejní kousky by však tímto neduhem, dle slov výrobce, trpět neměly. Nadále nechybí NFC, telefon tak zvládá i bezkontaktní platby s Google Pay. Vaši polohu pak najdete vždy a spolehlivě díky pozičním systémům GPS, GLONASS a BeiDou. I s moderním telefonem ale můžete řešit různé potřeby drátově. Pro tyto případy je připraveno USB-C. Připomeňme, že telefon podporuje vložení dvou nanoSIM a na obou podporuje 5G.

Líbilo se nám NFC

podpora 5G na obou SIM kartách

Fotoaparát: stabilizace na scénu

Menší revoluce se odehrála na zadní straně – Realme rozhodlo, že už nechce být déle terčem posměchu za fotografické výkony. Jakožto hlavní fotoaparát je zde 50megapixelový snímač od Sony s optickou stabilizací obrazu. Snímky ve dne jsou na svou třídu rozhodně nadprůměrná, barevně věrné, celkově ostré. Novinka se snaží i za šera, kdy umělá inteligence dělá, co může, aby odstranila vznikající šum. Někdy se to daří, jindy ne a vznikají nepěkně slité detaily v pozadí záběru. Celkově však výkon hlavního fotoaparátu hodnotíme kladně.

8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv nepřekvapí, ale zamrzí, že Realme nenasadilo o něco vyšší rozlišení, přišlo by to vhod. Nakonec je zde zcela zbytečný makro objektiv s pouhými 2 megapixely. Záznam videa hlavním fotoaparátem je možný ve 4K rozlišení se 30 snímky za vteřinu a díky elektronické stabilizaci jsou videa vcelku plynulá a neroztřesená.

Realme 9 Pro+ Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý fotoaparát Makro fotoaparát rozlišení 50 Mpx 8 Mpx 2 Mpx velikost senzoru 1/1,56" 1/4,0" ? světelnost f/1.8 f/2.2 f/2.4 OIS ano ne ne

Realme 9 Pro+ (testovací video) – 4K, 30 FPS

Pro selfíčka je telefon vybaven dostatečně dobře, v průstřelu displeje je 16megapixelová kamerka.

Líbilo se nám výrazný pokrok u hlavního foťáku s OIS

slušná čelní kamerka

Nelíbilo se nám zbytečný makro snímač

Software: pěkný a svižný

Plusové body si Realme 9 Pro+ přičítá za prostředí, kde šel výrobce rovněž do sebe. Nasadil nejnovější Android 12 a inovoval nadstavbu Realme UI, která ve verzi 3.0 dospěla. Vypadá přehledněji a funguje ještě svižněji. Bezpečnostní záplaty jsou platné k prosinci loňského roku.

Líbilo se nám nejnovější Android 12

velmi dobrá optimalizace

Zhodnocení

Realme se každým rokem o kousek zlepšuje a příchod modelu 9 Pro+ znamená hlasité přihlášení se o slovo. S Realme 9 Pro+ nyní musí konkurence rozhodně počítat, protože slabin má rozhodně pomálu. Novinka má skvělý displej, dobře vypadá, kvalitně fotí, rychle se nabíjí a má povedené prostředí. Co nám chybí nejvíce? Patrně lepší sekundární foťák a zvýšená odolnost. Cena se po zahájení prodeje ustálí nad 10 tisíci korunami. Co na to konkurence?

Konkurence

Začněme nemilosrdně Samsungem Galaxy A52s 5G, který Realme 9 Pro+ zhasne jako svíčku. Má totiž lepší procesor, fotoaparáty i zvýšenou odolnost. Realme kontruje jen rychlejším nabíjením, což při stejné ceně spíše nestačí.

Ve hře je také Xiaomi 11T s vyšším výkonem a baterií o vyšší kapacitě. Rovněž ale nepodporuje paměťové karty, má horší fotoaparát a chybí mu zvýšená odolnost.

Poslední konkurent v podobě Honoru 50 nemá zvýšenou odolnost. Dokáže však lákat na stylový vzhled, dlouhou výdrž a podobně rychlé nabíjení. Chybí mu však třeba stereo reproduktory.

