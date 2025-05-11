Hutný zvuk a dlouhou výdrž přináší nová sluchátka Motorola Moto Buds Bass

Motorola rozšiřuje své portfolio příslušenství a uvádí novou řadu sluchátek, kterou zahajuje model Moto Buds Bass. Novinka hodlá nabídnout kvalitní audio technologii s aktivním potlačením hluku a dlouhou výdrží baterie.
Moto Buds Bass sázejí na 12,4mm dynamický měnič s expertním laděním, který údajně nabídne pohlcující, multidimenzionální a vyvážený zvuk se zvýrazněnými basy. Sluchátka se pyšní certifikací Hi-Res Audio, což zajišťuje studiovou kvalitu hudby. Hi-Res Audio přináší širší dynamický rozsah a až 3× více dat ve srovnání s CD kvalitou
Sluchátka jsou vybavena dynamickým Aktivním potlačením hluku (ANC), které umožňuje blokovat ruch z okolí, nebo naopak aktivovat režim transparentnosti, jenž vás udržuje v kontaktu s okolím. Na každém sluchátka se nachází systém tří mikrofonů, které mají zajistit vysoce kvalitní přenos hlasu během hovorů. Nejde jen o klasický hluk, ale třeba i vanoucí vítr.
Moto Buds Bass nabízejí až 9 hodin poslechu na jedno nabití. S plně nabitým pouzdrem je k dispozici celková doba poslechu až 42 hodin. Sluchátka podporují rychlé nabíjení, které dodá až 2 hodiny poslechu za pouhých 10 minut. Potěší, že se sluchátky lze sportovat, neboť mají na sobě speciální ochranu odpuzující vodu. Nevadí jim tak pot nebo slabý déšť.
Nová bezdrátová sluchátka Motorola Moto Buds Bass budou k dostání budou v barvách PANTONE Blue Jewel, PANTONE Dark Shadow a PANTONE Posy Green. Počítá se s prodejem na českém trhu, avšak informace o dostupnosti a ceně prozatím výrobce nesdělil.