Vyzkoušeli jsme skvěle znějící „náušnice“ Bose Ultra Open Earbuds

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Společnost Bose je mnohými považována za jakýsi etalon v segmentu kvalitního zvuku. Audio produkty tohoto výrobce běžně vídáme (či spíše slýcháme) uvnitř prémiovějších automobilů, v kino sálech a pochopitelně také v uších a na uších posluchačů na cestách. Právě do poslední kategorie se řadí i nejnovější produkt s označením Bose Ultra Open Earbuds, který jsem si mohl vyzkoušet. Jaké jsou mé první dojmy z těchto netradičních sluchátek/náušnic?

Design, který má mnoho výhod

Bose Ultra Open Earbuds jsou navržena jako zařízení, které jde odlišnou cestou než většina konvenčních sluchátek. Namísto integrace různých ambientních a transparentních režimů, jež si dávají za úkol „vpustit“ do sluchátek okolní zvuk (v rámci bezpečnosti i obecného přehledu a možnosti si sluchátka ponechat nasazená i během komunikace s ostatními) mají Bose Ultra Open Earbuds tvar, který umožní průnik okolních ruchů do uší uživatele zcela přirozeně již ze své podstaty. V tomto ohledu jsem si vzpomněl na starší sluchátka Sony LinkBuds (první generace, druhá již byla více konvenční), která se již v době svého představení chlubila využitím AI a speciálních algoritmů pro vylepšení přenosu zvuku během hovorů a pochopitelně i schopností nabídnout uživateli dokonalý přehled o tom, co se kolem něj děje.

Bose Ultra Open Earbuds sice žádnou AI pro vylepšení hovorů nevyužívají, avšak oproti zmíněným LinkBuds nabídnou výrazně lepší zvuk. Sám jsem si ostatně mohl na pár chvil Bose Ultra Open Earbuds vyzkoušet a byl jsem velmi překvapen. Mimochodem, kdybyste přemýšleli, jak se vlastně takováto sluchátka nosí, resp. nasadí na ucho, tak „váleček“ osazený nabíjecími piny se usadí za ucho a druhá část se uloží přes boltec do ucha tak, aby směřovala ke zvukovodu (ucho ale neutěsní).

Výsledek může připomínat náušnice a sluchátka lze různě polohovat, takže je můžete nosit spíše ve vodorovné poloze i je posunout směrem dolů k ušnímu lalůčku. Nalezením správné polohy lze pak upravit i zvukový přednes, který tak může mít například výraznější basy, být hlasitější apod. Pochopitelně každému bude vyhovovat trochu jiná poloha. Výhodou této konstrukce pak dle výrobce může být rovněž to, že při komunikaci s ostatními nebude majitel sluchátek působit neuctivě, neboť technicky vzato nemá sluchátka v uších.

Kvalitou ohromí i náročnější

K samotné kvalitě zvuku, kterou jsem testoval v propojení s iPhonem 15 Pro a aplikací Tidal (placenou verzí, tedy se skladbami v nejvyšší možné kvalitě ve srovnání s obdobnými streamovacími platformami) mohu zmínit, že jsem byl velmi překvapený tím, jak dobře Bose Ultra Open Earbuds zní. Na plnohodnotný verdikt je z několikaminutového používání rozhodně brzy, avšak i tak je zvuková kvalita výrazně vyšší, než bych od sluchátek této konstrukce očekával, například vokály zněly stejně dobře jako u dražších bezdrátových sluchátek špuntové konstrukce. Basová složka pak byla o něco méně výrazná, což lze však upravit právě usazením sluchátek do jiné polohy. Trendem moderních sluchátek obecně je navíc vetší míra basů, kvůli kterým byl v tomto ohledu nastolen v podstatě nový standard a náročnější uživatelé, na které tato sluchátka cílí mohou ocenit spíše vyváženost celého zvukového spektra.

Sluchátka jsou rovněž vybavena čipem Snapdragon s podporou technologie Snapdragon Sound, konkrétně je tak k dispozici nejnovější kodek Qualcomm aptX Adaptive. O přenos se stará Bluetooth 5.3 a pro samotné spárování je k dispozici funkce Fast Pair pro majitele zařízení s Androidem. Pochopitelně lze využít rovněž ekosystému Bose, sluchátka tak v budoucnu budou moci zastoupit zadní reproduktory v domácím kinu značky Bose. Tato aktualizace by měla dorazit v srpnu tohoto roku a pro její instalaci je nutné sluchátka používat v propojení s aplikací Bose Music dostupnou pro iOS i Android.

Ukázka aplikace Bose Music

Dlouhá výdrž, ovšem bez bezdrátového nabíjení

Z pohledu výdrže výrobce slibuje 7,5 hodin poslechu na jedno nabití a dalších 19,5 hodin energie v krabičce. Celkem tak mají mít uživatelé k dispozici 28 hodin poslechu, což je velmi pěkná hodnota vzhledem k hmotnosti sluchátek cca 6 gramů. Kromě zmíněného lze u sluchátek využívat prostorový zvuk z podporovaných zdrojů. Jedinou „předběžnou“ nevýhodou tohoto produktu je absence bezdrátového nabíjení. Podle výrobce jej však využívá méně než 5 % uživatelů, a proto jej zde nenajdeme.

Sluchátka jsou na český trh dodávána v silně limitovaném množství (které by mělo být navýšeno v dubnu letošního roku) s cenou přibližně 9 tisíc korun. V současnosti je lze zakoupit pouze u prodejce iStyle, později i jinde.