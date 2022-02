Nejnovější sluchátka od Sony slibují špičkovou kvalitu přenosu zvuku během telefonátů, ale také lákají na zvýšenou odolnost či kompaktní rozměry. Jak se osvědčila v redakčním testu?

Sony LinkBuds slibují propojit on-line a off-line svět do jednoho kontinuálního zážitku. Přichází proto na trh s poměrně netradiční výbavou. Na rozdíl od většiny novodobých sluchátek totiž neslibují aktivní potlačení hluku ani se neprezentují jako ideální volba pro audiofily, na které Sony často cílí. Čím chtějí potenciální zákazníky nalákat?

Technické parametry Sony LinkBuds

Hmotnost (sluchátko/pouzdro) 4,1 gramů, 34 gramů Připojení Bluetooth 5.2 Kodeky SBC, AAC Výdrž (dle výrobce) až 5,5 hodin hudebního poslechu, až 2,5 hodin volání Barevná provedení bílá, šedá Obsah balení sluchátka, pouzdro, nabíjecí USB-A/USB-C kabel, silikonové nástavce

Konstrukční zpracování: nekonvenční, ale povedené

Design vychází z filozofie sluchátek, která mají propouštět okolní zvuk do ucha uživatele, nikoliv se jej snažit potlačit, jak je tomu běžné. Vaši pozornost si tak okamžitě získá stříbrně lemovaný otvor, který je z druhé strany osazen „mřížkou“ (či spíše děrováním), pod nímž najdeme kruhovou jednotku reproduktoru. Osobně se mi design sluchátek líbí, ačkoliv je poměrně nekonvenční a vlastně se ani o klasická sluchátka nejedná. Jak si Sony LinkBuds správně zasunout do uší pak demonstruje přiložené video.

Díky silikonovým nástavcům mi nečinil problém najít správnou velikost tak, aby sluchátka v uších držela dobře a nevypadávala ani při rychlejších pohybech či třeba chůzi po schodech, zívání nebo se žvýkačkou v puse. Se sluchátky si můžete jít klidně i zaběhat díky zvýšené odolnosti IPX4, což znamená, že je nerozhodí pot ani déšť.

Stejně originální jako samotná sluchátka je i ochranné/nabíjecí pouzdro, které je vskutku miniaturní (41,4 × 48,5 × 30,9 mm), je vybaveno LED indikátorem úrovně nabití a také tlačítkem, jehož zmáčknutím se uvolní pružinka v pantu a pouzdro se samovolně otevře, což působí efektně. Při bližším prohlížení přiložených fotografií jste si jistě všimli netradičního povrchového provedení, které může vypadat (zejména u šedé varianty, testovaná verze je oficiálně bílá, ačkoliv by se dala také označit za šedou), jako by bylo jemně zaprášené. Důvodem je však výroba z recyklovaných plastů a podle stránek výrobce dokonce i z recyklovaných automobilových dílů. U Sony standardem je pak kvalitní zpracování, použité materiály působí hodnotně (přestože jsou recyklované) a snad úplně každého potěší i již zmíněné kompaktní rozměry.

Líbilo se nám kvalitní zpracování

k výrobě byly použity recyklované materiály

zvýšená odolnost IPX4

velmi kompaktní rozměry sluchátek i pouzdra

originální design

Zvuk: ideální na videokonference a podcasty

V době koronaviru většina z nás řeší nejrůznější pracovní schůzky on-line a právě na to jsou Sony LinkBuds jako stvořená. Díky unikátní konstrukci, sestavě mikrofonů a algoritmu redukce šumu s využitím umělé inteligence se totiž můžete těšit na opravdu špičkovou kvalitu zvuku. Protistrana vás tak může slyšet v nevídané kvalitě, která se blíží tomu, jako byste opravdu byli fyzicky přítomni ve stejné místnosti jako protistrana. Schopnost zvýraznění hlasu a potlačení okolního hluku byla údajně vytvořena za využití více než půl miliardy hlasových vzorků, nad čímž bych u většiny sluchátek pravděpodobně jen mávl rukou, ale v tomto případě musím Sony vyseknout poklonu, neboť jsem se pravděpodobně s tak vysokou kvalitou hovorů ještě nesetkal.

Druhý způsob využití těchto sluchátek pak spočívá v možnosti reagovat na okolí, i když je máte nasazená. Ať už jste doma, kde posloucháte váš oblíbený podcast během vaření, ale zároveň chcete mít přehled o tom, co se děje v dětském koutku pár metrů od vás, nebo se chcete projet na kole, kde je přinejmenším vhodné mít přehled o tom, co se děje okolo vás kvůli bezpečnosti na silnici – Sony LinkdBus vás nenechají na holičkách. V tomto ohledu se má jednat právě o pomyslné propojení on-line a off-line světů. Samozřejmě byste mohli použít i jiná sluchátka klasické konstrukce a aktivovat transparentní režim, ten však nikdy nebude znít tak přirozeně, jako když vám do uší proudí skutečný zvuk.

Kvalita zvuku při poslechu hudby je v případě LinkBuds alespoň pro mě osobně druhořadá. Logicky nelze očekávat tak špičkový poslech jako například u Sony WF-1000XM4, přestože LinkBuds disponují 12mm měniči i integrovaným procesorem V1 pro stabilní bezdrátový přenos. Absence utěsnění zvukovodů se promítne v méně výrazných nižších frekvencích a obecně vzato není poslech hudby tak pohlcující jako u kvalitních konvenčních sluchátek. Na druhou stranu není poslech hudby skrze Sony LinkBuds ani nijak limitující a rozhodně mě nijak neurazil. Navíc se dá předpokládat, že uživatelé, kteří si zakoupí sluchátka LinkBuds, budou vlastnit i sekundární kvalitní klasická sluchátka, která jsou pro poslech hudby vhodnější.

Líbilo se nám špičková kvalita zvuku během telefonátů a videokonferencí

možnost být neustále v kontaktu s okolním světem

Nelíbilo se nám oproti klasickým sluchátkám nelze očekávat stejný zážitek z poslechu hudby

Funkce a ovládání: když se z uší stane ovladač

Jednou z klíčových disciplín u bezdrátových sluchátek je nepochybně ovládání a s tím spojený (dis)komfort. Sony LinkBuds budete paradoxně ovládat skrze své uši, respektive poklepáním před ucho, v němž se sluchátko nachází. K ovládání jsem byl zprvu trochu skeptický, ale po pár hodinách jsem si na něj zvykl a musím uznat, že funguje až překvapivě dobře, je spolehlivé a není problém se intuitivně prstem trefit na správné místo. Mírně překvapivá je snad jen absence gesta jednoho ťuknutí, což Sony vysvětluje snahou o eliminaci náhodných dotyků. Ovládat tak budete pouze dvojitým a trojitým ťuknutím, které si však můžete namapovat dle preferencí, případně můžete ovládat i pomocí hlasu díky přítomnosti asistentů od Googlu a Amazonu.

Další důležitou vlastností je možnost rychlého spárování, kterou v tomto případě zajišťuje Google Fast Pair a Swift Pair pro počítače s Windows 10 a 11. Spárování je tak skutečně „instantní“ a není potřeba zdlouhavě vyhledávat sluchátka v sekci Bluetooth připojení, potvrzovat volbu apod. Z dalších neméně zajímavých funkcí zmíním Speak-to-Chat, tedy schopnost automaticky rozpoznat, když promluvíte a pozastavit přehrávání hudby, které se po dokončení konverzace či monologu opět samo spustí. Jedná se o praktickou vychytávku, kterou oceníte u kasy v obchodě, ale klidně i doma. Nakonec zmíním klasicky povedenou aplikaci s širokými možnostmi nastavení i podporu prostorového 360 Reality Audio i technologie DSEE, které zvýší kvalitu komprimovaných zvukových souborů ve vybraných formátech.

Líbilo se nám spolehlivé ovládání

rychlé párování

povedená aplikace

360 Reality Audio + DSEE

Nelíbilo se nám bez gesta jednoho ťuknutí

Výdrž baterie: zcela dostačující

Sony LinkdBuds se oficiálně chlubí až 5,5hodinovou výdrží při přehrávání hudby a 2,5 hodinami v případě volání. Reálná výdrž se podle mého názoru blíží uvedeným hodnotám, ačkoliv jsem nikdy netestoval výdrž sluchátek bez přestávky. V miniaturním pouzdru je dostatek energie na další dvě nabití a celkem by se tak měli zákazníci dočkat výdrže okolo 16 hodin v případě poslechu hudby, což není špatná hodnota s přihlédnutím k rozměrům. Jedinou vadou na kráse je tak snad jen absence bezdrátového nabíjení, vystačit si budete muset z klasickým drátem a USB-C.

Líbilo se nám dostatečná výdrž

Nelíbilo se nám chybí bezdrátové nabíjení

Zhodnocení

Sony LinkBuds jsou originální sluchátka, která cílí především na uživatele prahnoucí po nejvyšší možné kvalitě zvuku při telefonování/videokonferencích a zároveň si chtějí zachovat dokonalý přehled o tom, co se kolem nich děje. Kromě povedeného designu mě potěšila rovněž zvýšená odolnost, využití recyklovaných materiálů, kvalitní aplikace i komfort nošení. Jedinou vadou na kráse je tak snad jen absence bezdrátového nabíjení, které bylo pravděpodobně „obětováno“ právě kvůli malým rozměrům.

Konkurence

Přímou konkurenci Sony LinkBuds technicky vzato snad ani nemají (nepočítáme-li předchůdce tohoto modelu či „nákrční“ alternativu, se kterou máte rovněž přehled o tom, co se děje ve vašem okolí). Samozřejmě však můžete sáhnout po klasických sluchátkách s ANC, kde rozhodně neuděláte chybu s modelem Sony WF-1000XM4, jenž nabídne působivý zvuk, podporu kodeku LDAC i povedený design.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz