Moderní sluchátka dělíme do několika kategorií jako pecková, špuntová či přes uši s částečným/plným překrytím. Další méně běžnou kategorií jsou pak například sluchátka využívající k přenosu zvuku lícní kost neboli „bone conduction“. Čas od času se však na trhu objeví také jiná netradiční konstrukce a právě s takovou nyní přišel Bose u Ultra Open Earbuds. Stojí sluchátka za pozornost?

Hledáte skutečně originální sluchátka, ze kterých vás nebudou bolet uši, ale přesto zaujmou vysokou kvalitou? Bose Ultra Open Earbuds by mohla být přesně pro vás, neboť kromě výše uvedeného disponují rovněž propracovanou doprovodnou aplikací či několika dalšími vychytávkami. Jak se osvědčila v testu?

Technické parametry Bose Ultra Open Earbuds

Odolnost (sluchátka/pouzdra) IPX4/IPX1 Barevná provedení černá, bílá Připojení Bluetooth 5.3 Kodeky SBC, AAC, Qualcomm aptX Adaptive Délka poslechu (dle výrobce) až 7,5 hodin hudebního poslechu, celkem až 28 hodin Obsah balení sluchátka + USB-C/USB-A nabíjecí kabel Výrobcem doporučená cena 8 990 Kč

Konstrukční zpracování: maximálně komfortní náušnice

Již na první pohled je dobře patrné, že se Bose Ultra Open Earbuds vydala odlišnou cestou a namísto konvenčního designu se pokusila přijít s něčím novým a neotřelým. Novinka je nabízena v černém a bílém provedení, které se mně osobně líbí více, avšak v budoucnu se máme dočkat i dalších barevných variant. Sluchátka evokují dojem náušnice a není divu, neboť se nenosí v uchu, ale spíše na ušním boltci.

Konstrukce je mimo jiné zajímavá i z hygienických důvodů, protože je díky ní můžete vcelku jednoduše sdílet, například i s dalšími členy rodiny. Na rozdíl od běžných sluchátek se Bose Ultra Open Earbuds nezasunou do zvukovodu, kde se tvoří ušní maz, jejich sdílení je tak relativně hygienické.

Tím se dostáváme i k jedné z hlavních výhod Bose Ultra Open Earbuds, neboť vám budou sedět bez ohledu na tvar uší. Jejich polohováním v uších lze navíc i „upravit“ kvalita zvuku a každý si brzy najde ideální polohu. Nošení sluchátek je díky konstrukci zároveň velmi pohodlné i po delší dobu a klidně je možné zcela zapomenout na to, že je máte nasazená na uších. Bose Ultra Open Earbuds jsem během jedné procházky se psem vystavil i poměrně intenzivnímu dešti, který díky odolnosti IPX4 bez obtíží zvládla. Také jsem ale vyzkoušel, zda nepředstavuje nějaký problém nošení sluchátek s nasazenou kapucí od mikiny, což bylo rovněž bez problémů. Čistě teoreticky by nemuselo být komfortní nosit tato sluchátka snad jen s některými typy náušnic, osobní zkušenosti v tomto ohledu však nemohu nabídnout.

Se sluchátky jsem však zkoušel běhat či skákat na trampolíně, což bylo naprosto bez problémů – z uší nevypadávala. Bose Ultra Open Earbuds nicméně mohou být zajímavá také ze sociálního hlediska, neboť ani při nasazených sluchátkách nebudete působit neuctivě vůči ostatním. Na závěr mohu pochválit kvalitní dílenské zpracování samotných sluchátek i pouzdra, na němž se je umístěno párovací tlačítko a také několik LED.

Líbilo se nám kvalitní dílenské zpracování

extrémně pohodlná, přesto hezky drží v uších

budou vyhovovat v podstatě každému bez ohledu na tvar ucha

odolnost IPX4

sluchátka lze z hlediska hygieny snadno sdílet

Zvuk: překvapivě kvalitní

Pokud hledáte čistě sluchátka na telefonování či poslech podcastů s možností dokonale vnímat prostředí, mohla by vás oslovit i (rovněž netradiční) první generace Sony LinkBuds, která má tuto oblast zvládnutou skvěle. Pokud vám však jde více o poslech hudby, kvalita Bose Ultra Open Earbuds vás zaručeně překvapí.

Hned na začátek je vhodné uvést, že z důvodu zvoleného konstrukčního řešení pochopitelně nebudou Bose Ultra Open Earbuds hrát stejně jako obdobně drahá špuntová sluchátka, ovšem s přihlédnutím k použitému designu je kvalita Bose Ultra Open Earbuds fantastická a vůbec jsem s ní neměl problém. Během testování jsem poslouchal hudbu skrze Tidal přes iPhone i zařízení s Androidem a kvalita byla na velmi slušné úrovni, ačkoliv by vyznavačům výrazných basů vcelku logicky mohl scházet o něco dunivější projev. Zvuk je každopádně velmi vyvážený, čistý i při vysoké hlasitosti (která je mimochodem zcela dostačující i do rušného prostředí) a je nutné brát v potaz, že díky konstrukci můžete mít stále přehled o dění okolo. Navíc bez toho, že byste se museli zároveň potýkat s dost často uměle znějícím transparentním režimem.

Z kodeků je k dispozici Qualcomm aptX Adaptive (již samotná krabička se chlubí logem Snapdragon Sound), který umožňuje adaptivně měnit nastavení pro co nejvyšší kvalitu zvuku s co nejmenší latencí. Dále je možné využít AAC a SBC, avšak LDAC schází. S ohledem na konstrukci i to, z jakých zdrojů je v dnešní době streamována hudba do sluchátek u většiny uživatelů, to osobně nevnímám jako zásadní problém, i když by zde samozřejmě LDAC s ohledem na cenu mohl být. Co se týče kvality hovorů, sluchátka velice hezky zní a bude vás velice dobře slyšet i protistrana.

Líbilo se nám na typ konstrukce nečekaně kvalitní zvukový přednes při poslechu hudby

schopnost naslouchat okolí (větší bezpečí)

podpora Qualcomm aptX Adaptive

Nelíbilo se nám bez podpory LDAC

Funkce a ovládání: potěší vyznavače tlačítek

Jeden z prvků, který bych u klasických sluchátek téměř s jistotou kritizoval, je ovládání skrze fyzická (mačkací) tlačítka. V tomto případě to ale naopak chválím, neboť je tlačítko umístěné na válečku za uchem, takže při mačkání tlačítka sluchátko nijak netlačíte dovnitř ucha. Ovládání je tak velmi jisté a komfortní, navíc i velmi propracované viz přiložené screenshoty. Tlačítkem není problém přepínat skladby, měnit hlasitost či (ne)prostorový zvuk či aktivovat hlasového asistenta. Aplikace dostupná pro Android a iOS dále umožňuje využívat prostorový zvuk, který má dvě verze – jednu pro chvíle, kdy například sedíte v kavárně, druhou pro situace, kdy jste například na procházce. Prostorovost zvuku je na velmi vysoké úrovni a dle zvoleného režimu se může měnit i na základě toho, jak se hýbete, resp. otáčíte hlavou. V některých případech jsem si všiml, že v rámci snahy sluchátek vytvořit prostorovost při otáčení hlavy se trochu nepřirozeně změnila hlasitost (minimálně to tak působilo), avšak obecně funguje prostorový efekt až nečekaně dobře a rychle jsem si je oblíbil. Další možností je pak poslech v klasickém stereo režimu, kdy bude zvuk směřovat do vašich zvukovodů.

Majitelé dalších produktů Bose také jistě potěší, že v budoucnu budou moci tato sluchátka nahradit zadní reproduktory v domácím kinu Bose. Aktualizace by měla dorazit v srpnu tohoto roku. Již nyní lze však využít Fast Pair pro rychlé spárování s Androidem. V aplikaci dále neschází pěkně zpracovaný ekvalizér či možnost skrze ni sluchátka aktualizovat na nejnovější firmware. I proto se podle mě vyplatí si aplikaci nainstalovat, ačkoliv je používání sluchátek možné i bez ní. V následujících měsících přibyde tímto způsobem rovněž schopnost multipoint propojení.

Ukázka aplikace Bose Music

Líbilo se nám povedená doprovodná aplikace

překvapivě dobrý prostorový zvuk

Výdrž baterie a nabíjení: drátově ano, bezdrátově ne

Co se týče výdrže, samotná sluchátka slibují výdrž až 7,5 hodin na plné nabití. V kombinaci s baterií v pouzdru pak máte k dispozici celkem 28 hodin poslechu, což považuji za více než dostačující. V oblasti nabíjení Bose podporuje pouze nabíjení drátem, ostatně v balení se nachází také kabel typu USB-A/USB-C, avšak bezdrátové nabíjení schází. S ohledem na cenu a prémiovost tohoto produktu je to podle mě škoda a Bose Ultra Open Earbuds by jej mohla/měla podporovat, i když výrobce tvrdí, že zákazníci Bose historicky bezdrátového nabíjení nevyužívali. Díky dlouhé výdrži to naštěstí není zásadní problém a ani zmiňovaná Sony LinkBuds nepodporovala bezdrátové nabíjení, ovšem jejich pouzdro bylo ještě o dost menší.

Líbilo se nám velmi dobrá výdrž

Nelíbilo se nám bez podpory bezdrátového nabíjení

Zhodnocení

Sluchátka od Bose považuji za velmi povedená, určitě stojí za vaši pozornost a doporučuji si je jít minimálně vyzkoušet na prodejnu. V současnosti je najdete výhradně u prodejce iStyle, a to jen ve vybraných prodejnách, kde se po uvedení takřka okamžitě vyprodala (naštěstí už mají být zajištěny další kusy k prodeji). Alternativou je pak nákup on-line.

Nejvíce mě Bose Ultra Open Earbuds překvapila kvalitou zvuku a také vysokým komfortem během nošení. Za jedinou menší nevýhodu tak považuji chybějící bezdrátové nabíjení.

Konkurence

Konkurentem jsou již zmiňovaná Sony LinkBuds, která jsou výrazně levnější, přesto nabídnou špičkovou kvalitu zvuku během vyřizování hovorů či při poslechu podcastů. V oblasti kvalitního poslechu hudby nicméně za Bose Ultra Open Earbuds značně pokulhávají a jejich tvaru nemusí vyhovovat každému.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz