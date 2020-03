Vývojářská konference Google I/O 2020 zrušena kvůli obavám z koronaviru

Každoroční vývojářskou konferenci Google I/O postihl stejný osud jako například veletrh Mobile World Congress v Barceloně nebo ženevský autosalon. Důvodem jsou obavy o zdraví účastníků konference, které by mohl ohrozit koronavirus.

A #GoogleIO update.



Due to concerns around the coronavirus (COVID-19), we've decided to cancel this year's physical event at Shoreline Amphitheatre. It's sad that we won't be able to gather as a developer community but your health and safety is our priority. (1/2)