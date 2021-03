Vědci vyvinuli repliku koronaviru, která se mezi smartphony šíří pomocí Bluetooth

Pokud máte pocit, že vás během probíhající pandemie koronaviru už nemůže zhola nic překvapit, možná vás přinutí změnit názor nejnovější výzkumný projekt vědců z University of Queensland, the University of Melbourne a proslaveného Massachusetts Institute of Technology (MIT). Akademičtí pracovníci z těchto dvou organizací se totiž spojili za účelem vytvoření virtuálního viru, jenž se šíří mezi chytrými telefony podobně jako koronavirus.

We are building a system for real-time prediction of viral dynamics for the next pandemic. SafeBlues uses cellular information to calibrate on-going simulations to the behaviors of the real social networks. And we are running a pilot study to test the predictive power. https://t.co/uPYJhKJ3Jf