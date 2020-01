Potvrzeno: Google I/O 2020 se uskuteční od 12. do 14 května

Sundar Pichai z Googlu na svém Twitteru oznámil termín konání blížícího se Google I/O. Tato vývojářská konference se koná tradičně v květnu a nejinak tomu bude letos. Třídenní konference proběhne od 12. do 14. května.

Cosmos aligned. We'll be back at Shoreline Amphitheatre in Mountain View for this year's #GoogleIO on May 12-14! pic.twitter.com/3bZqriaoi1