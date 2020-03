Koronavirus zasáhl také Google. Společnost potvrdila případ nakaženého zaměstnance

Zdá se, že zákeřný koronavirus zasáhl také americkou společnost Google, která má podle informací Business Insider prvního nakaženého zaměstnance. Internetový gigant přitom zaměstnává více než 100 tisíc osob v několika různých zemích po celém světě. Zaměstnanec, u kterého byl potvrzen pozitivní nález koronaviru, se předtím vyskytoval na pobočce v Curychu.

Google poskytl serveru Business Insider rovněž oficiální vyjádření: „V současnosti můžeme potvrdit, že u jednoho zaměstnance z naší curyšské pobočky, byl diagnostikován koronavirus. Zaměstnanec se vyskytoval v kanceláři v Curychu po omezenou dobu předtím, než se projevily příznaky. Přijali jsme (a i nadále budeme) přijímat veškerá nezbytná preventivní opatření na základě doporučení příslušných úřadů. Zdraví a bezpečnost jsou pro nás na prvním místě.“

Zaměstnanci Googlu mají v současnosti zákaz cestovat do koronavirem zasažených oblastí, jako je například Írán nebo postižené oblasti v Itálii (a pochopitelně také Číně). Na začátku března má být také zakázáno cestovat do Jižní Koreje a Japonska.

Kvůli nákaze, která podle Světové zdravotnické organice, brzy dosáhne pandemických rozměrů, se nebude konat ani událost Google News Initiative Global Summit.

News: Google just canceled its upcoming Google News Initiative Global Summit due to the "coronavirus situation." It was a two-day event, held in Google's Sunnyvale office, bringing together hundreds people across the media industry