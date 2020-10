Koronavir může na vašem telefonu přežívat až 28 dní, varují australští vědci

Australská národní vědecká agentura ve svém nejnovějším výzkumu, jehož výsledky jsou dostupné na virologyj.biomedcentral.com, uvádí alarmující zjištění ohledně koronaviru. Nebezpečný vir se dle jejich dat dokáže udržet na hladkých površích až po dobu 28 dní. Na smartphonech, kovových předmětech nebo například bankovkách tak tento nebezpečný vir přežije mnohem déle než běžná chřipka, která by měla (v případě dodržení stejných testovacích podmínek) vydržet „pouze“ 17 dní.

Our researchers have found that SARS-CoV-2, the virus responsible for COVID-19, can survive for up to 28 days on common surfaces.#COVID19 #Coronavirus #onehealth @VirologyJ @DefenceScience https://t.co/TdmTKGD9kW