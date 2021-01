Aplikace Flo sdílela citlivé osobní informace uživatelů

Aplikace Flo, která slouží ke sledování menstruačního cyklu a ovulace žen, čelí obvinění od Federální obchodní komise (Federal Trade Comission, FTC). Sdílela soukromé údaje svých uživatelů se společnostmi třetích stran, mezi kterými byl i Facebook Google, aniž by požádala uživatele o svolení. Do této aplikace si přes sto miliónů žen zapisuje velice citlivé informace.

Ve zprávě komise stojí, že Flo se svým uživatelům zaručila, že jejich informace budou soukromé. Poté ale jejich velmi citlivá data sdílela s dalšími společnostmi. Toto jednání mohlo umožnit Facebooku lépe cílit reklamy.

„Aplikace, které shromažďují, používají a sdílejí citlivé informace o zdraví, mohou poskytovat hodnotné služby, ale spotřebitelé jim musí důvěřovat. Pozorně sledujeme, zda vývojáři takových aplikací plní své sliby a zodpovědně zacházejí s citlivými zdravotními informacemi,“ řekl Andrew Smith, ředitel FTC.

100 million women use the Flo app to track periods. It told women repeatedly their data is private.



In reality, Flo (valuation: $200-$500 million) sold their menstrual details to Google & Facebook to tailor ads.



Its entire punishment: "don't do it again"https://t.co/hc1qkLH3ur