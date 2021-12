Výroba Snapdragonu 8 Gen1 údajně drhne. Qualcomm zvažuje oslovit TSMC

Fotografie: Qualcomm

Výrobu vlajkového procesoru od Qualcommu s označením Snapdragon 8 Gen1, se kterým se budeme běžně setkávat až v příštím roce, má mít na starost jihokorejský Samsung. Podle digitimes.com však výroba 4nm procesem společnosti Samsung nejde tak hladce, jak by měla. Qualcomm proto zvažuje oslovit konkurenční TSMC. Důvod?

Konkrétně má být Qualcomm nespokojen s nízkým množstvím vyrobených kusů. Spekuluje se však také o tom, že pokud by došlo k přesunutí části výroby nových procesorů k TSMC, budou tyto čipsety (vyrobené TSMC) lepší z hlediska energetické efektivity i výkonu, což by vedlo k tomu, že by se na trh dostávaly čipsety Snapdragon 8 Gen1 dvojí kvality.

4nm výrobní proces má být využit rovněž v případě procesoru Exynos 2200, který by se mohl objevit u řady Galaxy S22. I to by mohlo vést k diskutovaným nedostatečným limitům výrobní kapacity.