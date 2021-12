Qualcomm má odpověď na Apple Silicon. Čím zaujmou nové procesory pro Windows PC?

Společnost Qualcomm je známá především jako výrobce mobilních čipsetů Snapdragon či 5G modemů, které dodává například i Applu. Nejnovější přírůstek do rodiny procesorů Snapdragon (včera oznámený Snapdragon 8 Gen1) však dnes doplnil i vůbec první 5nm ARM čipset určený pro Windows.

Day 2 of the #SnapdragonSummit was largely focused on our announcements in mobile computing — like the 8cx Gen 3 with FastConnect 6900 and the 7c+ Gen 3 Compute Platform with FastConnect 6700 — for blazing #WiFi 6/6E speeds. Get all the details here: https://t.co/dtW0qOmudq