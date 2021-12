Snapdragon 8 Gen1 přichází. Je výkonnější, úspornější a vyzkoušíme ho brzy

Qualcomm na sklonku roku vždy představuje nový vlajkový procesor pro mobilní zařízení. V nadcházejících měsících budeme svědky telefonů se Snapdragonem 8 Gen1, o čemž Qualcomm informuje na svých stránkách. Je tak konec klasickému tříčíselnému označení, neboť nový procesor navazuje na loňský Snapdragon 888 (+). Označení ve své podstatě bylo zjednodušeno. Osmička naznačuje vrcholnou řadu a následně se již dozvídáme, že jde o 1. generaci.

